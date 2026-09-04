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पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने महेंद्र शास्त्री से जुड़ी यादें साझा की, बोले- सहकारिता और सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर था उनका योगदान

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि शास्त्री ने ओबीसी आरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई थी. पिछले करीब 25 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है.

Socialist Leader Mahendra Shastri
महेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि देने अलवर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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अलवर: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वरिष्ठ समाजसेवी और सहकारिता आंदोलन से जुड़े सामाजिक नेता महेन्द्र शास्त्री का योगदान राजस्थान के लिए मील का पत्थर है. उन्होंने दशकों तक निष्ठा के साथ आंदोलन को मजबूत किया और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. धनखड़ शुक्रवार को पूर्व विधायक शास्त्री के निधन पर उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान धनखड़ ने भावुक होते हुए शास्त्री से जुड़ी अपनी यादों को भी साझा किया और कहा कि वे पिछले माह पत्नी डॉ. सुदेश के साथ शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य जानने घर आए थे, तब लंबी मुलाकात हुई थी. उम्र अधिक होने के बावजूद वे काफी सक्रिय थे. आज दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं. उनका जाना समाज के लिए बड़ी क्षति है. उनके विचार, कार्य और सरोकार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे.

सहकारिता आंदोलन की जड़ें मजबूत करने में बड़ी भूमिका: धनखड़ ने कहा कि राजस्थान में आंदोलन को मजबूत करने वालों में शास्त्री का प्रमुख योगदान रहा. जड़ों को मजबूत करने के लिए लंबे समय तक काम किया. सहकारी बैंकों के संचालन और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनका और शास्त्री का 50 वर्षों से परिचय था. इस दौरान उन्हें सामाजिक और सहकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय देखा.

जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति (ETV Bharat Alwar)

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सामाजिक न्याय के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका: पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री का योगदान केवल सहकारिता तक सीमित नहीं था, उन्होंने सामाजिक न्याय के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई. यह शांतिपूर्ण और व्यापक आंदोलन था, जिसमें हिंसा नहीं हुई और अपने उद्देश्य में सफल रहा. ओबीसी को आरक्षण मिलने के बाद पिछले करीब 25 वर्षों में बड़ा बदलाव आया. आरक्षण से सरकारी तंत्र में विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ी और समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ. धनखड़ ने कहा कि जाटों को आरक्षण दिलाने में शास्त्री ने बढ़कर सक्रिय सहयोग दिया. इस संबंध में हुए आंदोलन के लिए गठित कमेटी में डॉ. पिलानिया, राजाराम मील, डॉ. हरि सिंह, महेन्द्र शास्त्री और स्वयं वे शामिल थे. उन्होंने कमेटी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विद्याधर नगर स्टेडियम में हुआ था बड़ा कार्यक्रम: पूर्व उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जाटों को आरक्षण दिलाने में शास्त्री ने बढ़कर सक्रिय सहयोग दिया. आंदोलन के दौर के एक बड़े कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि विद्याधर नगर स्टेडियम में विशाल कार्यक्रम हुआ था. इसमें कांशीराम मुख्य वक्ताओं में शामिल थे. उस आंदोलन में शास्त्री प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे. समाज उन्हें सामाजिक न्याय और समरसता के लिए किए गए योगदान के लिए याद करेगा. उनके प्रयासों से विभिन्न वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला.

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सहकारिता को लेकर निष्ठा से किया काम: शास्त्री ने सहकारिता के भाव को लेकर पूरी निष्ठा से काम किया. उनका उद्देश्य केवल संस्थाओं का संचालन नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना था. आज सहकारिता का स्वरूप काफी व्यापक हो चुका है. संविधान में भी स्थान दिया गया है और पहली बार केंद्र स्तर पर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है. यह बढ़ते महत्व को दर्शाता है.

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