ETV Bharat / state

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने बचाई नीति

उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की नई गाइड लाइन का पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विरोध किया है.

UGC guidelines
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की नई गाइडलाइंस को छात्रों को आपस में बांटने और एक-दूसरे का विरोधी बनाने का प्रयास बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा छात्रों को निशाना बनाने, उन्हें भटकाने के साथ-साथ शिक्षा विरोधी है और इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करना है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, और पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किसी भी शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय या सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी की ओर से लागू 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026' छात्रों को बांटने और परस्पर विरोधी बनाने जैसा प्रतीत होता है. सिंह ने जोर देकर कहा कि कोई भी छात्र चाहे किसी भी श्रेणी, वर्ग, जाति या समुदाय से हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. निर्बाध शिक्षा सबका अधिकार है और विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई गाइडलाइंस छात्रों को असली मुद्दों से भटकाकर आपस में उलझाए रखना चाहती है. उनका आरोप है कि सरकार देश के शिक्षण संस्थानों को कमजोर करना चाहती है.

पढ़ें: Explained : अब कॉलेज में नहीं होगा भेदभाव, यूजीसी ने चलाया बड़ा 'डंडा', आइए जानते हैं क्या हैं नए फरमान

मंत्री यादव बोले- केंद्र सरकार सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील: दूसरी ओर, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस का बचाव किया. उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील हैं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही हैं. उन्होंने कहा​ कि समाज के सभी वर्गों में सौहार्द, समन्वय और भाईचारा होना चाहिए और शिक्षा हमें यही सिखाती है. हम इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.

क्या है यूजीसी की नई गाइडलाइंस: यूजीसी द्वारा लागू 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026' 13 जनवरी, 2026 से प्रभावी नए नियम हैं. इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना और समावेशिता तथा समान अवसर को बढ़ावा देना है. इन नियमों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकना जरूरी है, ताकि छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाला शैक्षणिक माहौल मिल सके.

TAGGED:

NEW UGC GUIDELINES OPPOSITION
MINISTER BHUPENDRA YADAV
BHANWAR JITENDRA SINGH ON UGC
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UGC GUIDELINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.