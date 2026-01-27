ETV Bharat / state

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने बचाई नीति

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की नई गाइडलाइंस को छात्रों को आपस में बांटने और एक-दूसरे का विरोधी बनाने का प्रयास बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा छात्रों को निशाना बनाने, उन्हें भटकाने के साथ-साथ शिक्षा विरोधी है और इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करना है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, और पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किसी भी शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय या सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी की ओर से लागू 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026' छात्रों को बांटने और परस्पर विरोधी बनाने जैसा प्रतीत होता है. सिंह ने जोर देकर कहा कि कोई भी छात्र चाहे किसी भी श्रेणी, वर्ग, जाति या समुदाय से हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. निर्बाध शिक्षा सबका अधिकार है और विश्वविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई गाइडलाइंस छात्रों को असली मुद्दों से भटकाकर आपस में उलझाए रखना चाहती है. उनका आरोप है कि सरकार देश के शिक्षण संस्थानों को कमजोर करना चाहती है.

