एक्स स्टूडेंट फिर से भरें फॉर्म, दे सकेंगे पीजी की परीक्षा

मगध विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

गया : मगध विश्वविद्यालय ने अपने एक्स स्टूडेंट (पुराने छात्र) को फिर से फॉर्म भरने का अवसर दिया है. ताकि वो परीक्षा देकर सफल हो सकें. इसके तहत फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है. स्नातकोत्तर एमए, एमएससी और एमकॉम के तीसरे सेमेस्टर सत्र 2022 -24 और 2023 -25 के वैसे छात्र-छात्राएं जो किसी कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे एवं किसी विषय में अनुत्तीर्ण थे वो अब फॉर्म भर सकते हैं. 9 जनवरी से 19 जनवरी तक भरें फॉर्म : मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने सीबीसीएस पाठ्यक्रम के तहत स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम सत्र 2024- 26 के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर परीक्षा फॉर्म और फीस जमा करने के लिए तिथि निर्धारित कर दी है. छात्रों से कहा गया है कि वो ऑनलाइन माध्यम से 9 जनवरी से 19 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं. इसमें वह छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं जो सत्र 2022-24 और 2023-25 में किसी कारण सेमेस्टर 3 की परीक्षा नहीं दे सके थे. जारी अधिसूचना (ETV Bharat)