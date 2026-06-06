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हांसी में 62 वर्षीय पूर्व फौजी ने की खुदकुशी, करोड़ों की लेन-देन का आरोप, मृतक के बेटे ने की कार्रवाई की मांग

हांसी में एक पूर्व फौजी ने खुदकुशी कर ली. मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Hansi ex Soldier Suicide case
हांसी में 62 वर्षीय पूर्व फौजी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 6, 2026 at 2:09 PM IST

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हांसी: हांसी के विकास नगर में आत्महत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक की पहचान सुंदर सिंह नंबरदार भगाना निवासी, 62 वर्षीय फौज से पूर्व सेवानिवृत के रूप में हुई है. घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

परिजनों का आरोप: इधर, घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी विनोद शंकर समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. इधर, मृतक के परिजनों ने दावा किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि उनको प्रताड़ित किया गया है.

हांसी पूर्व फौजी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)

बेटे का आरोप: मृतक के बेटे मंजीत पंघाल ने कहा कि, मेरे पिता सुंदर सिंह कल शुक्रवार को अपने पैसे लेने के लिए एक व्यक्ति के घर गए थे. जिनसे वह अपने पैसे मांग रहे थे, उसी के घर में उन्होंने आत्महत्या कर ली. चार से पांच करोड़ रुपये के लेन-देन का विवाद चल रहा था. मेरे पिता की जिंदगी भर की कमाई फंसी हुई थी. मेरी प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए."

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में सीटी थाना प्रभारी बलवान सिंह ने कहा कि, "पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. परिजनों के बयानों के आधार पर चार लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. प्रारंभिक जांच में मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा लग रहा है."

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