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'माफी मांगें मंत्री जगत सिंह नेगी, वरना नहीं होने देंगे सरकार के चार साल का जश्न', पूर्व सैनिकों की दो टूक

जगत सिंह नेगी के बयान पर भड़के पूर्व सैनिक ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की विधानसभा में की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब पूर्व सैनिकों ने इस मामले में आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. रविवार को हमीरपुर के सुजानपुर चौगान में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिकों ने दोटूक कहा कि मंत्री जगत सिंह नेगी सेना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा 11 दिसंबर को सुजानपुर में होने वाला प्रदेश सरकार का चार साल का जश्न नहीं होने दिया जाएगा. पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो समारोह के दौरान सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा.

'सेना के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं'