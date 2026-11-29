'माफी मांगें मंत्री जगत सिंह नेगी, वरना नहीं होने देंगे सरकार के चार साल का जश्न', पूर्व सैनिकों की दो टूक
पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री ने 11 दिसंबर से पहले माफी नहीं मांगी, तो समारोह में सरकार का विरोध किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 5:44 PM IST
हमीरपुर: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की विधानसभा में की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब पूर्व सैनिकों ने इस मामले में आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. रविवार को हमीरपुर के सुजानपुर चौगान में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिकों ने दोटूक कहा कि मंत्री जगत सिंह नेगी सेना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, अन्यथा 11 दिसंबर को सुजानपुर में होने वाला प्रदेश सरकार का चार साल का जश्न नहीं होने दिया जाएगा. पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो समारोह के दौरान सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा.
'सेना के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं'
बैठक में रिटायर्ड सूबेदार मेजर मदन लाल चौहान ने कहा कि सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि जिस भारतीय सेना ने गलवान में चीन को जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उसी सेना को लेकर विधानसभा में सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है. पूर्व सैनिकों ने कहा कि सेना के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई. पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री पर भी मंत्री का बचाव करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के साथ-साथ सैनिकों के भी मुखिया हैं, इसलिए उन्हें सेना के सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
'माफी नहीं मांगी तो जश्न के दिन होगा विरोध'
पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि यदि 11 दिसंबर से पहले माफी नहीं मांगी गई तो प्रदेशभर से पूर्व सैनिक सुजानपुर चौगान में जुटेंगे और सरकार के समारोह का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस जगह सरकार चार साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विरोध की आवाज बुलंद की जाएगी. इसके बाद जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा. बैठक में पूर्व सैनिकों ने सुजानपुर के विधायक आनरेरी कैप्टन रणजीत सिंह राणा की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और उनसे सेना के सम्मान के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.
'मैंने सेना का अपमान नहीं किया'
वहीं, मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही इस विवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं. हाल ही में ETV भारत को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विधानसभा में दिए गए उनके वक्तव्य में भारतीय सेना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है. उन्होंने सेना पर नहीं, बल्कि राफेल विमानों की खरीद और रक्षा सौदे को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने मीडिया से अपने मूल लिखित वक्तव्य को पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि उसमें से कोई एक शब्द दिखा दिया जाए, जो सेना का अपमान करता हो. नेगी ने इस पूरे विवाद को भाजपा की ओर से बनाया गया राजनीतिक नैरेटिव बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है और सेना को ढाल बनाकर उनके खिलाफ आरोप लगा रही है. मंत्री ने साफ किया कि जब उन्होंने सेना के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं तो माफी मांगने का सवाल नहीं उठता.
विधानसभा में राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर दिया था बयान
दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के समय जगत सिंह नेगी ने राफेल विमान खरीद का जिक्र करते हुए सवाल उठाए थे. मंत्री ने कहा था- "700 करोड़ का जहाज खरीदना था, राफेल नाम का, लेकिन आपने उसे 2300 करोड़ में खरीदा. वहां भ्रष्टाचार हुआ. वो क्या कोई चांदी और सोने का जेट था, जो 700 करोड़ के जेट को आपने 2300 करोड़ में खरीदा. और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए." मंत्री के इसी बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताते हुए इसे भारतीय सेना का अपमान बताया था. इसके बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और विरोध जारी है.
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