बुलंदशहर में खुर्जा SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक, बीएसएफ जवान ने दबंगों पर लगाया प्लॉट पर अवैध कब्जे का आरोप
धरने के दौरान प्रदर्शकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को समझाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 7:55 PM IST
बुलंदशहर : खुर्जा तहसील में गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर बीएसएफ जवान दीपक पूर्व सैनिकों के साथ धरने पर बैठ गया. बीएसएफ जवान दीपक ने भू-माफियाओं पर प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है. बीएसएफ जवान ने एसडीएम से जांच की मांग की है. जवान दीपक के साथ इंडियन वेटर्न्स ऑर्गनाइजेशन और भाकियू चढूनी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. मामले में दोनों पक्षों ने तहसील पहुंचकर संबंधित कागज़ात एसडीएम को सौंपे हैं.
इस दौरान धरने पर बैठे सैनिक परिवार और भाकियू चढूनी के कार्यकर्ताओं की एसडीएम खुर्जा और पुलिस प्रशाशन से तीखी बहस भी हुई. इंडियन वेटर्न्स ऑर्गनाइजेशन के कार्यकर्ता किशन सिंह ने कहा कि जब तक दीपक को न्याय नहीं मिल जाता है किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. तुम बॉर्डर पर गोली से मर सकते हो, तो यहां मरने में क्या तकलीफ है.
प्रशासन के पास इतना स्टाफ है, दो घंटे में भेजे और उस गाटा नंबर और उस जगह को भी दो घंटे में क्लियर करा दे. जब दिल्ली से या मुख्यमंत्री के यहां से ऑफिस में आदेश आ जाए तो रात में कोर्ट भी खुल जाएगा. उनके लिए कोर्ट भी खुला है आपने पढ़ा होगा, उनके लिए कोर्ट भी खुल जाता है, रात के 12 बजे भी कोर्ट खुला है. उग्रवादियों को छोड़ने के लिए, क्या हमारे लिए नहीं काम कर सकते दो घंटे.
एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडेय ने कहा कि किसी भी कोर्ट में काम तब होता है जब उसमें वादी और प्रतिवादी उपस्थित होते हैं. आप को जो एकपक्षीय स्टे दिया गया है अगर वो गलत है तो आप को वहां जाकर अपनी बात रखनी होगी. पहले भी और जो आपके अभी सीनियर अधिकारी आए थे वो भी आपको यही बात बताकर गए थे.
यह भी पढ़ें : लखनऊ अग्निकांड; 25 जुलाई को गिराई जाएगी अवैध बिल्डिंग! भवन मालिक ने अभी तक नहीं दिया नोटिस का जवाब