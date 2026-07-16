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बुलंदशहर में खुर्जा SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक, बीएसएफ जवान ने दबंगों पर लगाया प्लॉट पर अवैध कब्जे का आरोप

धरने पर बैठे पूर्व सैनिक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : खुर्जा तहसील में गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर बीएसएफ जवान दीपक पूर्व सैनिकों के साथ धरने पर बैठ गया. बीएसएफ जवान दीपक ने भू-माफियाओं पर प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है. बीएसएफ जवान ने एसडीएम से जांच की मांग की है. जवान दीपक के साथ इंडियन वेटर्न्स ऑर्गनाइजेशन और भाकियू चढूनी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. मामले में दोनों पक्षों ने तहसील पहुंचकर संबंधित कागज़ात एसडीएम को सौंपे हैं. इस दौरान धरने पर बैठे सैनिक परिवार और भाकियू चढूनी के कार्यकर्ताओं की एसडीएम खुर्जा और पुलिस प्रशाशन से तीखी बहस भी हुई. इंडियन वेटर्न्स ऑर्गनाइजेशन के कार्यकर्ता किशन सिंह ने कहा कि जब तक दीपक को न्याय नहीं मिल जाता है किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. तुम बॉर्डर पर गोली से मर सकते हो, तो यहां मरने में क्या तकलीफ है. प्रदर्शकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई. (Video Credit; ETV Bharat)