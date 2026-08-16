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वीरांगना और शहीद परिवार से 15 अगस्त पर दुर्व्यवहार, पूर्व सैनिकों का धरना-प्रदर्शन, पांच दिन में जांच करेगी कमेटी

पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी बोले- अपमान ने आजादी के बाद पहली बार बना दिया बूढ़ा.

Sit-in protest by ex-servicemen in Barmer
बाड़मेर में पूर्व सैनिकों का धरना (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 7:01 PM IST

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बाड़मेर: स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को यहां जिला स्तरीय समारोह में शहीद की वीरांगना और भूतपूर्व सैनिक से पुलिस अधिकारी के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले धरना-प्रदर्शन किया गया. इसमें पूर्व सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में आमजन, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, पीसीसी सचिव आजादसिंह राठौड़ आदि पहुंचे.

धरनास्थल पर वक्ताओं ने जिला स्तरीय समारोह में आमंत्रित शहीद परिवार से हुए दुर्व्यवहार की कडी निंदा की एवं दोषी पुलिस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, एडीएम रविंद्र कुमार, विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा समेत विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के बीच वार्ता हुई.

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किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Barmer)

पांच दिन में जांच करेगी कमेटी: पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी ने बताया कि प्रशासन और पुलिस के साथ वार्ता हुई है. प्रशासन ने कमेटी बनाकर 5 दिन में जांच करने की बात कही है. धरना खत्म करने के सवाल पर हीरसिंह बोले, धरना देना सैनिकों का काम नहीं है. हम प्रशासन की बात पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उस पुलिस अधिकारी का मर्जी के मुताबिक गृह जिले में तबादला किया है, जो सजा नहीं, बल्कि इनाम है. खारा ने बताया कि एडीएम एवं एएसपी के नेतृत्व में कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट देगी. उस आधार पर उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.

न्योता पर गए और हुआ दुर्व्यवहार: पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी ने बताया कि 15 अगस्त पर जिला प्रशासन ने आमंत्रित किया था. वे इसके लिए बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम पहुंचे. यहां उनके और उनकी बेटी शहीद की वीरांगना से पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया. हमने आमंत्रण पत्र दिखाया, लेकिन उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जो मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकते. हीर सिंह ने कहा ​कि ऐसा व्यवहार न केवल उनके और उनकी बेटी के साथ बल्कि और भी वीरांगनाओं और शहीद परिवारों से भी हुआ.

A large number of people turned up for the protest.
धरने में बड़ी संख्या में आए लोग (ETV Bharat Barmer)

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कार्रवाई के लिए किया इंतजार: पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी ने बताया कि इस घटना के बाद कई लोगों के फोन आए, लेकिन शाम तक चुप रहे ताकि मामला बढ़े नहीं और प्रशासन अपने स्तर पर दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे. जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई एवं आज भी किसी को नहीं बुलाया. इसके बाद लोग शहीद परिवारों के सम्मान में उतरे. हम पूर्व सैनिक हर काम के लिए तैयार हैं. कभी खुद को बूढ़ा नहीं समझा, लेकिन कल जिस तरह अपमान हुआ, उसने आजादी के बाद अब बूढ़ा किया है.

गलती नहीं, अपराध: इससे पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरने पर कहा- स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है, ताकि देश के वीर सपूतों को याद किया जा सके और भावी पीढ़ी को उनके शौर्य एवं वीरता की जानकारी मिले. स्वतंत्रता दिवस कोई नेताओं और अधिकारियों के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. भाटी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के परिवार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वह भी 15 अगस्त के दिन यह गलती नहीं, बल्कि अपराध है.

विधायक ने कहा कि पूर्व सैनिक परिषद जैसा आव्हान करेगा उसके साथ हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे. पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने कहा कि शहीद परिवार के साथ घटना के दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की. बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने कहा, यह बेहद अफसोसजनक घटना है. इन वीर जवानों की वजह से हम घर में सुरक्षित बैठे हैं. उन्होंने कहा- जिस तरह की घटना बताई जा रही है, यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.

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