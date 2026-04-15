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उत्तराखंड में यहां भीषण सड़क हादसा, कार खाई में गिरने से पूर्व सैनिक की गई जान

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें एक पूर्व सैनिक की मौके पर ही जान चली गई. जबकि, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को संयुक्त अस्पताल धारचूला में भर्ती किया गया है.

अचानक खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बुधवार यानी 15 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हुआ. जहां एक कार धारचूला से सिनियाखोला जा रही थी. जो अचानक अनियंत्रित होकर करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार चला रहे पूर्व सैनिक कमल राम पुत्र हरी राम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कार में सवार नर सिंह और विजेंद्र थापा गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

घायलों का चल रहा उपचार: उधर, हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह नेगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जहां पुलिस और स्थानीय राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला. जिसके बाद उन्हें तत्काल संयुक्त अस्पताल धारचूला में भर्ती कराया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. जबकि, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.