अलवर में बोले धर्मेंद्र राठौड़- 'पंचायत-निकाय में 10% सीटें रिजर्व हों, केंद्र हटाए EWS की शर्तें, राजस्थान मॉडल अपनाए
राठौड़ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख से कम की आय के नियम को बदलकर 15 लाख करने की जरूरत बताई.
Published : June 23, 2026 at 7:03 PM IST
अलवर: आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने सरकार से आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के गरीबों को पंचायत चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनावों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है, जिससे इस वर्ग के लोग पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में आगे आ सकें. उन्होंने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस वर्ग को लागू 10 फीसदी आरक्षण की शर्तों का सरलीकरण करने को कहा. राठौड़ ने बताया कि राजस्थान, गुजरात व आंध्र प्रदेश यह सरलीकरण पूर्व में कर चुके हैं.
वे मंगलवार को अलवर के परशुराम छात्रावास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. राठौड़ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच की ओर से वे प्रदेश के 18-20 जिलों की यात्रा कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में पहली बार आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आय को आधार मानकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई. वर्ष 2019 में नरेन्द्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन कर अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण तो दिया, लेकिन इसके लिए शर्तें लगा दीं, जिससे गरीब वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने में बाधाएं उत्पन्न होने लगीं.
पढ़ें: आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ बोले, 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कई शर्तों के कारण पात्र लोग हो रहे वंचित'
उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रतिनिधि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और केंद्र सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण में लगाई शर्तों के बारे में बताया. इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई शर्तों को हटाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इन शर्तों को हटाने का कार्य किया. राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शर्तें लगाने से राजस्थान के लोगों को केंद्र सरकार, यूपीएससी, बैंक, रेलवे सहित अन्य नौकरियों में लाभ नहीं मिल पा रहा है.
ये भी पढ़ें: EWS में राजनैतिक रूप से आरक्षण देने की मांग, सांसद तिवाड़ी ने कही ये बात
केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए राजस्थान मॉडल लागू करे: राठौड़ ने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के राजस्थान मॉडल को लागू करने की मांग की, जिससे यहां के युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शर्तों के चलते अनारक्षित वर्ग के गरीब को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना संभव नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए लगाई गई शर्तों को हटाना जरूरी है. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में पंचायत व स्थानीय निकायों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल की है, जबकि राजस्थान में वैधता तीन साल की है. वहीं राजस्थान में ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को नौकरी में दस साल व पुरुष को 5 साल की छूट देने का प्रावधान है, जबकि यह छूट केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण में नहीं है. उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख से कम की आय के नियम को बदलकर 15 लाख करने की जरूरत बताई.