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अलवर को बास्केटबॉल में दिलाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान, पहले खिलाड़ी फिर कोच बन कई हुनर को निखारा

ईटीवी भारत से खास बातचीत में पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी व कोच पं. गोपाल शर्मा ने बताया कि शुरुआत से उनका रुझान बास्केटबॉल खेल के प्रति रहा. पिता सरकारी नौकरी में होने के कारण उन्हें खुद को एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने का अवसर मिला. वे करीब 9 साल तक बास्केटबॉल खेले और नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. 1971 तक वे नेशनल स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में राजस्थान टीम का हिस्सा रहे और इसके बाद 1980 तक बास्केटबॉल के कोच के रूप में अपनी सेवाएं दी. इस दौरान 1972 में अलवर की अंडर 19 टीम राजस्थान में हुई प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची.

अलवर : अलवर के गोपाल शर्मा, जिन्हें बास्केटबॉल का 'पितामह' भी कहा जाता है, एक बार फिर चर्चा में हैं. गोपाल शर्मा न केवल बेहतरीन खिलाड़ी रहे बल्कि, गुरु के रूप में भी उन्होंने कई खिलाड़ियों को तैयार किया. गोपाल शर्मा ने 1962 में बास्केटबॉल में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में 1971 से कोच के तौर पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया. उन्होंने बास्केटबॉल में कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए, जिन्होंने प्रदेश व देश में अलवर का नाम रोशन किया. अलवर में हाल ही उनकी ओर से आयोजित करवाए गए एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट से वे फिर से चर्चा में आए हैं.

पिता के निधन के चलते छोड़नी पड़ी कोचिंग : पूर्व कोच पं. गोपाल शर्मा ने बताया कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी के बाद कोच के तौर पर उनका सफर जारी रहा. 1975 में अचानक उनके पिता का निधन हो गया और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें 1980 में बास्केटबॉल खेल से दूर होना पड़ा. उन्होंने बताया कि कोच व टीम मैनेजर के तौर पर उन्हें टीम के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था. इस दौरान परिवार को अकेला छोड़ने की मजबूरी थी. परिवार की इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने बास्केटबॉल की कोचिंग से दूर होने का निर्णय किया. इसके बाद करीब 30 साल अलवर में बास्केटबॉल संघ में सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन किया.

खिलाड़ियों के साथ गोपाल शर्मा (ईटीवी भारत अलवर)

कई खिलाड़ियों को किया तैयार : शर्मा ने बताया कि कोचिंग प्रोफेशन में हाथ आजमाने के दौरान उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चलकर अलवर जिले का नाम रोशन किया. उनकी ओर से प्रशिक्षित 5-6 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. कोच शर्मा ने बताया कि 10 से ज्यादा एनआईएस कोच तैयार किए, वहीं 25 से ज्यादा बास्केटबॉल खिलाड़ी तैयार किए, जिन्होंने राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते. इसके अलावा कई नेशनल प्लेयर तैयार किए, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया.

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प्रदेश में बेहतर रैंकिंग में रहा अलवर : शर्मा ने बताया कि कोचिंग के दौरान अलवर जिले की टीम ने प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर बेहतरीन रिजल्ट दिए. अलवर के खिलाड़ियों को इस तरह तैयार किया गया था कि उनकी प्रतिभा नेशनल स्तर पर अलग ही पहचान रखती थी. उनके कोचिंग कार्यकाल के दौरान अलवर बास्केटबॉल टीम प्रदेश की रैंकिंग में 1 से 4वें स्थान पर रही. इस दौरान कई बार टीम जीती व कई बार रनर अप भी रही. बास्केटबॉल ने उन्हें काफी सम्मान दिलाया. आज भी वे अलवर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मेजर राजेंद्र सिंह की स्मृति में करवाते हैं, जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं.

बास्केटबॉल खेलती लड़कियां (ईटीवी भारत अलवर)

तीन मैदान होने पर दिए बेहतर रिजल्ट : शर्मा ने बताया कि जब वह बास्केटबॉल से जुड़े थे, तब अलवर शहर में तीन बास्केटबॉल के कोर्ट थे. कम खेल सुविधा के बावजूद भी उन्होंने कभी भी खिलाड़ियों को कम नहीं आंकने दिया और बेहतरीन तैयारी करवा कर अलवर जिले में बेहतर खिलाड़ी तैयार किए. आज अलवर में 30 से 40 बास्केटबॉल कोर्ट होने के बाद भी बेहतरीन खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं. बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी को अपनी तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत है. वह आज भी चाहते हैं कि अलवर से बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी निकलें, जो अपनी प्रतिभा के दम पर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें. शर्मा ने बताया कि वह टेबल टेनिस में भी नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं और चैंपियन रहे हैं. करीब 3 साल तक चैंपियन रहे. टेबल टेनिस में वे राजस्थान में बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड हासिल कर चुके हैं.

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