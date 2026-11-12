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पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने 2029 का चुनाव वाराणसी से लड़ने का ठोका दावा, बीजेपी में रहने के बाद भी सोनिया गांधी पर कह दी ये बड़ी बात

2029 के चुनाव पर राजेश मिश्रा ने रखी अपनी राय ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस में एक पोस्ट इन दिनों सियासी गलियारे में हलचल मचाई हुई है. यह पोस्ट जारी हुआ है पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के सोशल मीडिया पेज पर. जिस पर उन्होंने 2029 के चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की. इस पोस्ट ने बनारस से लेकर दिल्ली तक के गलियारे में एक नई चर्चा शुरू कर दी है. क्या है उस पोस्ट की सच्चाई, 2029 चुनाव को लेकर के किस तरीके से पूर्व सांसद ने अपना दावा जताया है. इन्हीं सब मुद्दों के लेकर राजेश मिश्रा ने बेबाकी से अपनी राय ईटीवी भारत से खास बातचीत में रखी है.

पोस्ट से सियासी हलचल तेज

लंबे वक्त कांग्रेस से जुड़े रहे और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम चुके पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 77 लोकसभा चुनाव का पोस्टर लगाया. इस प्रोफाइल के बाद यह चर्चा शुरू होगी कि क्या इस बार बीजेपी से वाराणसी लोकसभा सीट पर राजेश मिश्रा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही चुनाव लड़कर अपना कार्यकाल चला रहे हैं. ऐसे में नई पोस्ट के बनारस से लेकर दिल्ली तक अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं. राजेश मिश्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा (Video Credit; ETV Bharat) वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा राजेश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, मैं बनारस से सांसद रहा हूं इसलिए बनारस लोकसभा सीट को लेकर के यह पोस्ट है. क्योंकि मैं हमेशा बनारस से ही अपने सियासत को आगे बढ़ाया है और मैं यही का सांसद रहा हूं इसलिए मैं भदोही या चंदौली को लेकर के पोस्ट नहीं डालूंगा. रही बात मेरे चुनाव लड़ने की तो पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ जाऊंगा. बनारस मेरे लिए पहले प्रेम जैसा है इसीलिए यहां से चुनाव लड़ना मेरी इच्छा है. राजेश मिश्रा का पोस्ट जिस पर हो रही चर्चा (Photo Credit; ETV Bharat) विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना