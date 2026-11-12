पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने 2029 का चुनाव वाराणसी से लड़ने का ठोका दावा, बीजेपी में रहने के बाद भी सोनिया गांधी पर कह दी ये बड़ी बात
वाराणसी लोकसभा से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने संवाददाता प्रतिमा तिवारी से की खास बातचीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:05 PM IST
वाराणसी: बनारस में एक पोस्ट इन दिनों सियासी गलियारे में हलचल मचाई हुई है. यह पोस्ट जारी हुआ है पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के सोशल मीडिया पेज पर. जिस पर उन्होंने 2029 के चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की. इस पोस्ट ने बनारस से लेकर दिल्ली तक के गलियारे में एक नई चर्चा शुरू कर दी है. क्या है उस पोस्ट की सच्चाई, 2029 चुनाव को लेकर के किस तरीके से पूर्व सांसद ने अपना दावा जताया है. इन्हीं सब मुद्दों के लेकर राजेश मिश्रा ने बेबाकी से अपनी राय ईटीवी भारत से खास बातचीत में रखी है.
पोस्ट से सियासी हलचल तेज
लंबे वक्त कांग्रेस से जुड़े रहे और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम चुके पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 77 लोकसभा चुनाव का पोस्टर लगाया. इस प्रोफाइल के बाद यह चर्चा शुरू होगी कि क्या इस बार बीजेपी से वाराणसी लोकसभा सीट पर राजेश मिश्रा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही चुनाव लड़कर अपना कार्यकाल चला रहे हैं. ऐसे में नई पोस्ट के बनारस से लेकर दिल्ली तक अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं.
वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा
राजेश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, मैं बनारस से सांसद रहा हूं इसलिए बनारस लोकसभा सीट को लेकर के यह पोस्ट है. क्योंकि मैं हमेशा बनारस से ही अपने सियासत को आगे बढ़ाया है और मैं यही का सांसद रहा हूं इसलिए मैं भदोही या चंदौली को लेकर के पोस्ट नहीं डालूंगा. रही बात मेरे चुनाव लड़ने की तो पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ जाऊंगा. बनारस मेरे लिए पहले प्रेम जैसा है इसीलिए यहां से चुनाव लड़ना मेरी इच्छा है.
विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना
पूर्व सांसद ने कहा कि, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के कई लोग अलग-अलग चर्चाएं कर रहे हैं. ऐसे में मुझे यह स्पष्ट भी करना है कि, मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है. मैं कौन सा चुनाव लड़ूंगा इस पोस्ट में मैने बता दिया है. उन्होंने कहा कि, बनारस मेरी शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र रहा है. मैं विधायक भी था, सांसद भी रहा. एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी की ओर से कहा गया था लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे लोकसभा का ही चुनाव ही लड़ना है.
मिर्जापुर और चंदौली भी विकल्प
बीजेपी नेता राजेश मिश्रा से जब पूछा गया कि यदि बनारस की सीट नहीं मिलती तो वह कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे. इस पर राजेश मिश्रा ने कहा कि अगर बनारस नहीं मिला तो आसपास किसी भी सीट से मैं चुनाव लड़ जाऊंगा. अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने कहा कि, मिर्जापुर,भदोही कही भी दे दें, मैं चुनाव लड़ जाऊंगा. दिक्कत वहां होती है जिसके पहचान का कोई दिक्कत हो. हम लोग मालवीय जी के बगिया से निकले हुए हैं. हमारे समय में बनारस में सांसद और विधायक का मतलब नहीं होता था, हम लोग नहीं जानते थे कि कौन किस क्षेत्र का विधायक है. तब बीएचयू के छात्र नेता ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे.
सोनिया गांधी की आलोचना नहीं कर सकता
सोनिया गांधी की किताब पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेश मिश्रा ने कहा कि कुछ भी हो जाए कोई दूसरा सोनिया गांधी नहीं बन सकता. सोनिया जी ने बहुत मार्मिक किताब लिखी है. यह पारिवारिक किताब है राजनीतिक किताब नहीं है. उन्होंने लिखा है कि जब राजीव में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है तो मुझे यह समझ आ गया था कि राजीव जी का भी वही हश्र होगा और वह डर गई थी. उन्होंने किताब में लिखा है कि राजीव जी ने कहा जिसे मारना होगा मार देगा लेकिन मुझे देश की सेवा करनी है.
राजेश मिश्रा ने कहा कि हर आलोचना का मेरे पास एक ही जवाब है कि कोई दूसरा सोनिया गांधी पैदा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा. मैं किसी भी दल में रहूं लेकिन इसके लिए सोनिया गांधी की आलोचना करूं, यह राजेश मिश्रा नहीं कर सकते हैं.
कोई भी जा सकता राम मंदिर
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर राजेश मिश्रा ने कहा कि इसमें गलत क्या है. लोगों को क्यों बुरा लग रहा है मैं नहीं समझ पा रहा. राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है. सरकार किसी की रहती राम मंदिर बनता, जिसको दर्शन करना होगा वह जाएगा. आज कोई जा रहा है कल कोई और जाएगा. वहीं उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के कहा की तैयारी उन्हें करनी पड़ती है जो लोग चुनाव आए तो हाथ जोड़कर चलना शुरू करते हैं. मैं हर दिन चुनावी मोड में रहता हूं और जनता से मेरा सीधा संपर्क है.
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