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दो पूर्व विधायकों की कांग्रेस में वापसी, डोटासरा का भाजपा पर हमला, कहा - SIR पर राहुल गांधी ने पकड़ी भाजपा की चोरी

बैरवा और सराधना का स्वागत करते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली और SIR पर संसद में चर्चा के बहाने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. वे बोले कि SIR पर अब भाजपा की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वे संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुई थी तो विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी, तब चर्चा क्यों नहीं हुई. इस बीच आज दो पूर्व विधायकों की भी कांग्रेस में वापसी हुई है. उन्हें डोटासरा ने पार्टी में शामिल करवाया.