दो पूर्व विधायकों की कांग्रेस में वापसी, डोटासरा का भाजपा पर हमला, कहा - SIR पर राहुल गांधी ने पकड़ी भाजपा की चोरी
करौली के पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा और जयपुर जिले के विराट नगर से विधायक रहे रामचंद्र सराधना फिर से कांग्रेस में लौट आए.
Published : November 6, 2026 at 2:44 PM IST
जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली और SIR पर संसद में चर्चा के बहाने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. वे बोले कि SIR पर अब भाजपा की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वे संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुई थी तो विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी, तब चर्चा क्यों नहीं हुई. इस बीच आज दो पूर्व विधायकों की भी कांग्रेस में वापसी हुई है. उन्हें डोटासरा ने पार्टी में शामिल करवाया.
इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं. अपहरण हो रहे हैं, बजरी माफिया और भूमि माफिया सक्रिय हैं. गैंगस्टर खुलेआम वसूली कर रहे हैं. प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं. जनता के काम नहीं हो रहे, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही. स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और अस्पतालों में डॉक्टर व दवाइयों की कमी है. यही अराजकता है.
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रैली के बहाने भाजपा पर निशाना: डोटासरा ने भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल सरकार का जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं. एक नवंबर को INDIA गठबंधन की रैली पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए व्यापार प्रभावित होने की चिंता जताई थी, लेकिन खुद भाजपा वाले धनतेरस से ठीक एक दिन पहले जयपुर में रैली निकाल रहे हैं. इससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है. दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ रहा है. खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है. डोटासरा ने सवाल किया कि क्या यह अराजकता नहीं है?
आरोपों का जवाब देने के बजाए बौखलाए सीएम: डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आमजन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है. राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया और पर्ची से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है. मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं. सरकार के तीन साल पूरे होने के करीब हैं और अब जब सरकार के भ्रष्टाचार उजागर होने लगे हैं तो मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं. वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे समझ जाना चाहिए कि भाजपा की उलटी गिनती शुरू हो गई है.
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70 फीसदी सरपंच कांग्रेस विचारधारा के जीते: डोटासरा ने दावा किया कि 70 प्रतिशत सरपंच कांग्रेस विचारधारा से जीतकर आए हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में भी भाजपा ने वोट चोरी की, इसके बावजूद कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले. जिला परिषद के परिणाम आने पर कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत सामने आएगी. जनता कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को समझ रही है. उन्होंने भाजपा पर तानाशाही और गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया.
SIR को लेकर साधा निशाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता लोकसभा में चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में चुनाव के दौरान कथित बेईमानी हुई थी, तब चर्चा क्यों नहीं की गई? अब जब भाजपा रंगे हाथों पकड़ी गई है तो चर्चा की बात कर रही है. उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी सवाल उठाया कि 12 साल में कितने बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला गया, इसका आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने फॉर्म नंबर-6 के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर किस कानून के तहत नाम जोड़े गए और फिर हटाए गए? जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं, उसी हिसाब से मनमर्जी से नाम काटे जाते हैं. अब कोई भी नाम जुड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है. राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है.
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बैरवा और सराधना की घर वापसी: इधर, करौली के पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा और जयपुर जिले के विराट नगर से विधायक रहे रामचंद्र सराधना की कांग्रेस में वापसी हुई. दोनों नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस से अलग हुए थे. खिलाड़ी लाल बैरवा ने बसेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, जबकि रामचंद्र सराधना ने विराटनगर से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. अब दोनों नेताओं की कांग्रेस में वापसी से पार्टी की राजस्थान राजनीति में पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश को नई दिशा मिली है.
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