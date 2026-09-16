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सीएम योगी पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर पूर्व विधायक का भाई गिरफ्तार, थाने पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाला गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )