सीएम योगी पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर पूर्व विधायक का भाई गिरफ्तार, थाने पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प
पूर्व विधायक के भाई की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया देहात थाने का घेराव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 2:56 PM IST
बलरामपुर: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पूर्व विधायक के भाई को महंगा पड़ गया. देहात थाना पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक जगराम पासवान के भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं गिरफ्तारी पर भड़के सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने देहात थाने का घेराव कर दिया. कुछ देर के लिए थाना परिसर जंग का मैदान बन गया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जमकर घक्का- मुक्की भी किया.
देहात थाने पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साधु पासवान के नाम से फेसबुक आईडी है, जिस पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा था. जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक तरीके से एआई जेनरेटेड वीडियो अपलोड किया गया था. इस वीडियो पर पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर थाना कोतवाली देहात में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी साधु पासवान को पुलिस में गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जा रही है.
#BalrampurPolice— BALRAMPUR POLICE (@balrampurpolice) September 15, 2026
साधू पासवान नाम से सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक अकाउंट पर अपत्तिजनक विडियो पोस्ट की गई, जो सवैधानिक पर आसीन मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के प्रति अशोभनीय तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट है। जिसमें हुई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में #Addl_SP की बाइट pic.twitter.com/t3P2VGBNku
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि यह वीडियो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है. उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई वीडियो या आपत्तिजनक कोई भी कंटेंट अपलोड न करें, जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता हो. जातीय द्वेष को बढ़ाता हो, इस प्रकार का कोई भी अगर किसी के द्वारा डाला जाता है तो इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
विशाल पाण्डेय ने कहा कि सोशल मीडिया की टीम लगातार ऐसी चीजों को मॉनिटर कर रही है, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार का कोई भी वीडियो कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड न करें.
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