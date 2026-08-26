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'नगर परिषद का चुनाव जनता के सामने घमंड में डूबी भाजपा को सबक सिखाने का अवसर है' : संयम लोढ़ा

संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की पवित्र भूमि गुजरात में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले लोगों का संबंध सिरोही की भाजपा से है. वही लोग सिरोही भाजपा को चला रहे हैं. उन्होंने बैठक में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या उन्हें पता है कि ऐसे लोगों का नाम क्या है? इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के एक जिले पदाधिकारी का नाम लिया गया. संयम लोढ़ा के इस सियासी हमले के बाद राजनैतिक पारा चढ़ गया है.

सिरोही : निकाय चुनावों को लेकर सिरोही जिले में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इसी बीच सिरोही में आयोजित कांग्रेस की बैठक में पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

लोढ़ा ने कहा कि सिरोही नगर परिषद का चुनाव जनता के सामने घमंड में डूबी भाजपा को सबक सिखाने का अवसर है. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म संपत्तियों, नगर परिषद की भूमि और श्मशान भूमि से जुड़े मामलों को लेकर जनता के सामने कई सवाल हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा के खिलाफ मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया. लोढ़ा ने सिरोही में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर भी भाजपा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि शहर नशीले पदार्थों की जकड़न में घुट रहा है और माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य एवं स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं.

उन्होंने सवाल किया कि जिले में चल रहे कथित अवैध कारोबार को किसका संरक्षण प्राप्त है? लोढ़ा ने जिले में शराब बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में शराब की बिक्री करीब 380 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर करीब 574 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. शराब तस्करी में कथित रूप से लिप्त लोग क्या जिले में भाजपा का संचालन कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के चार बार विधायक रह चुके नेता के कुएं पर जुआ और सट्टा चल रहा है. यह पूरा खेल पुलिस के संरक्षण में संचालित हो रहा है.

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लोढ़ा ने कहा कि भाजपा के करीब पौने तीन साल के शासन में सिरोही विकास की दौड़ में पीछे चला गया है. शहर की सड़कें बदहाल हैं और जगह-जगह गड्ढों के कारण आम लोगों की जान जोखिम में है. नगर परिषद और प्रशासन को जनता की मूलभूत समस्याओं की चिंता नहीं है. रामझरोखा मंदिर प्रकरण को लेकर भी लोढ़ा ने प्रशासन को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर लीपापोती की गई है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं. यदि गलत चीजों का समर्थन किया गया और दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ तो आने वाले समय में इसके राजनीतिक और प्रशासनिक परिणाम सामने आएंगे.

लोढ़ा ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है. सोने-चांदी के बढ़ते दाम, शक्कर की कीमतों के साथ पेट्रोल-डीजल के दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सिरोही में विकास कार्यों को गति मिली थी, लेकिन वर्तमान में शहर की स्थिति खराब है. उन्होंने भाजपा नेताओं पर अवैध वसूली और जमीनों से जुड़े कथित मामलों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर शहर की समस्याओं को मजबूती से उठाएं और भाजपा की नाकामियों को जनता के सामने रखें.