सिरोही में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन 22 दिन से जारी: संयम लोढ़ा ने आयुक्त से कहा– जब तक भुगतान नहीं, तब यहां से नहीं उठेंगे
हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आमजन को भारी परेशानी हो रही है.
Published : August 6, 2026 at 6:53 PM IST
सिरोही: नगर परिषद सिरोही में ठेका प्रणाली के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 22 दिनों से जारी धरना-प्रदर्शन के बीच गुरुवार को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के बाद नगर परिषद आयुक्त को मौके पर बुलाकर तत्काल समाधान की मांग की. लोढ़ा ने आयुक्त से कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों के भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, वे यहां से नहीं उठेंगे. उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों को महीनों तक मजदूरी से वंचित रखना पूरी तरह अनुचित है.
आयुक्त ने बताया कि सफाई ठेकेदार का नगर परिषद पर 7 माह का भुगतान बकाया है, लेकिन कर्मचारियों को राहत देने के लिए ठेकेदार के खाते में एक माह का भुगतान जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा. इस पर लोढ़ा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना उचित नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जारी रहा, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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उन्होंने कहा कि वे मामले को उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा. काफी देर तक बातचीत के बाद आयुक्त ने सोमवार तक लंबित भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रशासन को समय दिया.
सफाई व्यवस्था चरमराई: लोढ़ा ने कहा कि 22 दिनों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आमजन को भारी परेशानी हो रही है. उन्होंने सड़क, सीवरेज, रोडलाइट, आवारा पशुओं सहित शहर की अनेक मूलभूत समस्याओं की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं और कर्मचारियों की जायज मांगों का तत्काल समाधान करें. इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुनीत जैन, उपसभापति जितेंद्र सिंघी, ईश्वर सिंह डाबी, हनुमंत सिंह देवड़ा, मारूफ हुसैन, जितेंद्र ऐरेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी एवं शहरवासी उपस्थित रहे.