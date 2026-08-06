ETV Bharat / state

सिरोही में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन 22 दिन से जारी: संयम लोढ़ा ने आयुक्त से कहा– जब तक भुगतान नहीं, तब यहां से नहीं उठेंगे

सफाईकर्मियों के साथ आयुक्त से बातचीत करते पूर्व विधायक लोढ़ा ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: नगर परिषद सिरोही में ठेका प्रणाली के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 22 दिनों से जारी धरना-प्रदर्शन के बीच गुरुवार को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के बाद नगर परिषद आयुक्त को मौके पर बुलाकर तत्काल समाधान की मांग की. लोढ़ा ने आयुक्त से कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों के भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, वे यहां से नहीं उठेंगे. उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों को महीनों तक मजदूरी से वंचित रखना पूरी तरह अनुचित है. आयुक्त ने बताया कि सफाई ठेकेदार का नगर परिषद पर 7 माह का भुगतान बकाया है, लेकिन कर्मचारियों को राहत देने के लिए ठेकेदार के खाते में एक माह का भुगतान जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा. इस पर लोढ़ा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना उचित नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जारी रहा, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. पढ़ें: राजस्थान में 24 हजार 752 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान, 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन