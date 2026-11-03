BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान; दिवाली मिलन कार्यक्रम में सपा पर भड़के
सपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा शादी में पढ़े जाने वाले मंत्रों को गाली के समान बताने पर भी गुस्से का इजहार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:47 AM IST
मेरठ: सरधना से दो बार विधायक रच चुके संगीत सोम ने फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने स्व. मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद सहित कई नेताओं का नाम लिया. सोम ने कहा कि हमने वह दिन भी देखे हैं जब अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था.
सोमवार को पूर्व विधायक संगीत सोम राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला की ओर से आयोजित नानू गंगनहर पुल स्थित चौधरी दलेल सिंह कॉलेज में आयोजित दिवाली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे.
वहां संगीत सोम ने कहा कि योगी सरकार को कोई नहीं हटा सकता. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जब बोलना शुरू किया तो पहले जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाते दिखे, वहीं फिर कुछ देर बाद सपा पर तीखा हमला बोल दिया.
उन्होंने कहा कि एक बार हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, उन्होंने मुरादाबाद में एक बयान दिया था. उस बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. उन्होंने सफाई दी कि कुछ नेताओं ने तो उस बयान को राष्ट्रीय लोकदल से ही जोड़ दिया था. जबकि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को ऐसा कुछ नहीं कहा था.
संगीत सोम यहीं नहीं रुके उन्होंने रालोद की भी तारीफ की. कहा कि सपा शासनकाल में सड़क पर भैंसा बुग्गी लेकर चलना भी मुमकिन नहीं था. अपराधी भैंसा लूटकर ले जाते थे, बुग्गी को किसानों को खींचकर घर ले जाना पड़ता था.
उन्होंने सपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा शादी में पढ़े जाने वाले मंत्रों को गाली के समान बताने पर भी गुस्से का इजहार किया. संगीत सोम ने कहा कि यह धार्मिक परंपराओं का अपमान है.
इस अवसर पर कार्यक्रम में समारोह में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा, प्रीतिश ठाकुर, मनोज चौहान, सतेंद्र भराला, मोहन किनोनी, भारत भूषण आदेश कसाना मौजूद रहे. साथ हीं सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.
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