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BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान; दिवाली मिलन कार्यक्रम में सपा पर भड़के

BJP के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सरधना से दो बार विधायक रच चुके संगीत सोम ने फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने स्व. मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद सहित कई नेताओं का नाम लिया. सोम ने कहा कि हमने वह दिन भी देखे हैं जब अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था.

सोमवार को पूर्व विधायक संगीत सोम राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला की ओर से आयोजित नानू गंगनहर पुल स्थित चौधरी दलेल सिंह कॉलेज में आयोजित दिवाली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे.