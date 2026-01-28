कथित ऑडियो मामले में मुकदमा दर्ज होने पर पूर्व विधायक ने मांगी माफी, बोले- अब अकेले जाएंगे वोट मांगने
कथित आपत्तिजनक ऑडियो केस में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक ने मांगी सार्वजनिक माफी, जानिए क्या है पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 28, 2026 at 5:31 PM IST
रुद्रपुर: पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ कथित ऑडियो मामले में मुकदमा दर्ज करने का मामला सुर्खियों में है. मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद राजकुमार ठुकराल सामने आए हैं. उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेत्री मीना शर्मा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब होने के बावजूद वो जवाब देने आए हैं.
कथित ऑडियो से मचा बवाल: दरअसल, उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 से ठीक पहले का एक कथित ऑडियो सामने आया है. जिसको लेकर इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है. आरोप है कि इस ऑडियो में जो आवाज है, वो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की है. ऑडियो में वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री मीना शर्मा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी होने का दावा किया जा रहा है.
कांग्रेसी नेत्री मीना शर्मा ने दर्ज कराया है मुकदमा: वहीं, मामले को लेकर 27 जनवरी को कांग्रेसी नेत्री मीना शर्मा ने समर्थकों संग रुद्रपुर कोतवाली में प्रदर्शन किया. साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मीना शर्मा का कहना था कि नगर निगम चुनाव से ठीक पहले उनकी छवि को खराब करने के मकसद से जानबूझकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल किया गया था.
उनका कहना था कि इसकी शिकायत उन्होंने समय रहते पुलिस को कर दी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. जिससे उन्हें मजबूर होकर धरने का रास्ता अपनाना पड़ा. इसके साथ ही मीना शर्मा ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी.
पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: उधर, रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मीना शर्मा की तहरीर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 और 79 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया. वहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सामने आए है.
राजकुमार ठुकराल बोले- मेरी माताजी की तबीयत हो चुकी खराब: पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि पूरे प्रकरण के बाद उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब हो चुका है. छोटा भाई उन्हें लेकर अस्पताल गया है. उनका बीपी चार सौ पहुंच गया है. कल अगर वो माता जी को अस्पताल में भर्ती करने जाते तो लोग बोलते कि राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा कर रहे हैं. किसी के परिवार के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए.
पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा से राजकुमार ठुकराल ने मांगी माफी: उन्होंने कहा कि कल पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा था कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे. इसलिए आज वो उनकी संतुष्टि के लिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं. मीना शर्मा किसी भी रूप से नाराज है तो भी उनसे माफी मांगते हैं.
गनर वापस लेने का आरोप, अकेले जाएंगे वोट मांगने: राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कल देर रात ही उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को वापस बुला लिया गया है. उसका भी जल्द खुलासा करेंगे. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही घर-घर वोट मांगने जाएंगे. इस दौरान उन पर और कई मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, लेकिन अकेले ही जाएंगे.
