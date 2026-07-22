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FIR दर्ज होने के बाद आया पूर्व विधायक होशियार सिंह का बयान, कहा- पारिवारिक विवाद को दिया सियासी रंग

पूर्व विधायक होशियार सिंह ने कहा कि विधायक ऐच्छिक निधि का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होता है. विधायक के रूप में उन्हें हर साल मिलने वाली निधि से उन्होंने गरीब परिवारों, खिलाड़ियों और अन्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है. उन्होंने कहा कि जिन 16 लाभार्थियों का नाम इस मामले में सामने आया है, उनके खातों में नियमानुसार राशि भेजी गई थी, लेकिन यह आरोप कि लाभार्थियों से पैसे वापस लिए गए, पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं.

देहरा: विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है. विदेश से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि यह मामला उनके परिवार के अंदर चल रहे कारोबारी विवाद का नतीजा है, जिसे राजनीतिक रंग देकर आपराधिक केस में बदलने की कोशिश की जा रही है.

पूर्व विधायक के आरोप

होशियार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने वाले कई लोग उनकी कंपनी में कार्यरत हैं और उन्हें उनके बड़े भाई कुलवंत और भतीजे के प्रभाव में विजिलेंस तक ले जाया गया. पूर्व विधायक के अनुसार परिवार में कंपनी, संपत्ति और कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी निजी विवाद को आधार बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि कंपनी में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई करवाई गई है. उनका कहना है कि यह पूरा मामला उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है.

"मैं किसी भी जांच से भाग नहीं रहा हूं. भारत लौटते ही स्वयं विजिलेंस के समक्ष पेश होऊंगा और अपने सभी बैंक रिकॉर्ड, खाते और दस्तावेज जांच एजेंसी को उपलब्ध करवाऊंगा. अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो कानून के अनुसार कार्रवाई स्वीकार करुंगा, लेकिन अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए." - होशियार सिंह, पूर्व विधायक, देहरा

विजिलेंस ने किया मामला दर्ज

पूर्व विधायक ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि मामले का दूसरा पक्ष सामने रखे बिना निष्कर्ष न निकाले जाएं और तथ्यों के आधार पर ही खबर प्रकाशित की जाए. उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ने विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. विजिलेंस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में कुछ लाभार्थियों ने राशि वापस देने की बात कही है, जबकि पूर्व विधायक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.