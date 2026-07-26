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विधायक ऐच्छिक निधि विवाद में होशियार सिंह के बड़े भाई ने खोला मोर्चा, कहा: जांच में रखूंगा सारे सबूत

देहरा: विधायक ऐच्छिक निधि मामले में विजिलेंस जांच के बीच देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ने अपने बड़े भाई कुलवंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. आरोपों के बाद रविवार को बड़े भाई कुलवंत सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए. देहरा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पूर्व विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो हर आरोप का जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर देंगे.

प्रेस वार्ता के दौरान कुलवंत सिंह ने दावा किया कि वर्ष 2015 से पूर्व विधायक होशियार सिंह की राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों में हमारी कंपनी की ओर से आर्थिक सहयोग दिया जाता रहा. स्कूलों के कार्यक्रमों, सार्वजनिक आयोजनों, चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों में कंपनी के माध्यम से खर्च किया गया, जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है. कंपनी के संचालन के दौरान कई वित्तीय निर्णय मेरी जानकारी के बिना लिए गए. बैंक रिकॉर्ड, लेन-देन और अन्य दस्तावेज पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पर्याप्त हैं.

'मेरे पास सभी दस्तावेज मौजूद'

कुलवंत सिंह ने दावा किया कि मेरे पास कंपनी के एग्रीमेंट, बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. हम दोनों भाइयों के बीच विवाद किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे कारोबारी और पारिवारिक मतभेद का परिणाम है. कंपनी और कारोबार से जुड़े कई समझौतों का पालन नहीं किया गया, जिससे विवाद बढ़ता चला गया. कंपनी में शेयर ट्रांसफर को लेकर तीसरे भाई से लिखित एग्रीमेंट हुआ था. इसके तहत कुछ शर्तें तय की गई थीं, लेकिन बाद में उन शर्तों का पालन नहीं किया गया. अब होशियार सिंह उसके साथ मिलकर मुझे कंपनी से बाहर करना चाहते हैं. इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था और सभी दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित हैं.

'कानून के दायरे में रखूंगा अपना पक्ष'