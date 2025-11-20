आहूजा का फिर छलका दर्द, बोले- मुझे सत्य को उजागर करने की सजा मिली
पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी उनके शाप से अभिशप्त हैं.
Published : November 20, 2025 at 5:00 PM IST
अलवर: पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सनातन का विरोध करने वाले दलों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है. पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से महागठबंधन को मिली करारी हार सनातन विरोध का ही नतीजा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल मुस्लिम वोटों की चिंता है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश के करीब 300 पूर्व जजों व नौकरशाहों ने पत्र भेजकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर गलत तरीके से हमला नहीं करने की चेतावनी दी है. भाजपा से निकाले जाने के मुद्दे पर आहूजा ने कहा कि उन्हें सत्य को उजागर करने की सजा मिली है.
पूर्व विधायक आहूजा गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नवरात्र में मछली खाने का प्रदर्शन करने वाले नेताओं को जनता ने बिहार चुनाव में जमीन दिखा दी है. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अहिरावण व राजद नेता तेजस्वी यादव को मेघनाद की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में ऐसे लोग का अंत हुआ और अब ये दोष दे रहे चुनाव आयोग और एसआईआर को.
उन्होंने कहा कि देश के करीब 300 पूर्व जजों व सरकारी अफसरों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम नहीं करें. आहूजा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने नेहरू परिवार को मूल मुसलमान परिवार बताया और यह परिवार आक्रांता बाबर की मजार पर फूल चढ़ाते रहे हैं.
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन नेताओं को सिर्फ मुस्लिम वोट की चिंता है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के लालकिला के पास बम विस्फोट हुआ, लेकिन विपक्षी दलों ने उसका विरोध नहीं किया. उन्होंने चिंता जताई कि इन दिनों देश में डॉक्टरों के नाम पर शैतानों का गिरोह तैयार हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश में अब सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं. आहूजा ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा के वर्तमान तीन एवं कांग्रेस के तीन नेता चुनाव हारेंगे. उन्होंने ऐसे नेताओं पर जनता से लूटपाट करने का आरोप लगाया.
वसुंधरा व परनामी मेरे अभिशाप से अभिशप्त: पूर्व विधायक आहूजा ने कहा कि अंता उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी उनके अभिशाप से अभिशप्त हैं. इन नेताओं को धीरे-धीरे प्रभाव कम हो जाएगा. मेरा टिकट कटने पर उन्हें घर पर ही चुनौती देकर आया था.
मुझे सत्य को उजागर करने की सजा मिली: आहूजा ने कहा कि मुझे सत्य को उजागर करने की सजा मिली है. मुझे सत्य की लड़ाई लड़ने के कारण भाजपा से निकालने की सजा मिली है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा के लोग साइबर क्राइम, गोतस्करी, नकली नोटों पर खूब बोलते थे, लेकिन अब नहीं कहते. इनके खिलाफ आवाज उठाई तो सजा मिली.