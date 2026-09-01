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मथानिया में पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का धरना समाप्त, थानाधिकारी को फील्ड से हटाने की मांग पर बनी सहमति

पूरी रात धरने पर बैठीं दिव्या मदेरणा ( PHOTO- SOCIAL MEDIA (@DivyaMaderna) )

जोधपुर : मथानिया नगर पालिका चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा क्षेत्र में सियासी तूल पकड़ लिया है. नामांकन का समय खत्म होने के बाद वर्तमान विधायक भैराराम सियोल के रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के चेंबर में प्रवेश करने के मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया . पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अपने समर्थकों के साथ मथानिया निर्वाचन कार्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया और पूरी रात धरने पर बैठी रहीं. मथानिया में चल रहा पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का धरना वार्ता के बाद समाप्त हो गया. प्रशासन के साथ हुई बातचीत में मतदान के दिन मथानिया थानाधिकारी को फील्ड में न रखने की मांग पर सहमति बन गई है. इसके बाद मदेरणा धरना खत्म कर रवाना हुईं. इससे पहले कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ. इस दौरान एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा और दिव्या मदेरणा के बीच तीखी बहस भी हुई. जब अधिकारी ने कहा कि धरने से काम बाधित हो रहा है, तो दिव्या ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि प्रशासन चाहे तो उन पर राजकार्य में बाधा का केस दर्ज कर ले.