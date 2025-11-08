पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का बड़ा आरोप, कहा- जिला अध्यक्ष उम्मीदवारों से कांग्रेस सह प्रभारी लैतफलांग कर रही पैसों की डिमांड
फोन पर पैसे मांगने का आरोप बृहस्पत सिंह ने लगाया है. कांग्रेस ने इसे मनगढ़ंत आरोप बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 1:41 PM IST
रायपुर: कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैतफलांग जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं. हालांकि ये आरोप सीधे जरिता लेतफलांग पर नहीं है, बृहस्पत सिंह का कहना है कि, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों के पास कॉल आ रहे हैं जिसमें उन्हें लेतफलांग का पीए बताकर शख्स कह रहा है कि, मैडम आपसे बात करेंगी. कई जिलों के उम्मीदवारों के माध्यम से इस बात की सूचना पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को मिली है.
आलाकमान का फैसला अच्छा लेकिन हो रही पैसों की डिमांड: पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा की कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस हाई कमान राहुल गांधी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है. हर राज्य से दूसरे राज्य के प्रेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं के बीच में हर ब्लॉक और विधानसभा में जाकर उनकी राय लकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहते हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेवा भाव से जनता की काम करने वाले की नियुक्ति हो सके, लेकिन अगर पैसे लेकर अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस का सपना कैसे पूरा होगा.
मेरे पास बलरामपुर, सरगुजा, बैकुंठपुर और जशपुर जैसी जगहों से खबर आ रही है, जो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं वे लोग बता रहे हैं. एक नंबर से फोन आता है जिसमें अपने आप को पहले एक शख्स कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैतफलांग का पीए बताता है. फिर कांग्रेस सह प्रभारी लैतफलांग से जिला अध्यक्ष उम्मीदवारों की बात कराता है. कुछ लोग महिला की आवाज पहचानते भी हैं. उनसे 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है. कहा जा रहा है कि, पैसा देने के बाद आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा.- बृहस्पत सिंह, पूर्व विधायक
पूर्व प्रभारी शैलजा से की तुलना: बृहस्पत सिंह ने कहा कि, इससे पहले कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में कुमारी शैलजा ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक उम्मीदवारों से खूब पैसे वसूली की. आलाकमान को गलत जानकारी देकर छत्तीसगढ़ को डुबाने में उनकी भूमिका थी. ऐसा ही हाल अभी हो रहा है.
राहुल गांधी करें कार्रवाई: बयान जारी कर बृहस्पत सिंह कहते हैं कि, कुमारी शैलजा की छत्तीसगढ़ से जाने के बाद हरियाणा में भी इसी तरह की भूमिका रही है. इसके कारण कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार भी कर दिया. अगर पैसे लेकर जिला अध्यक्ष बनते हैं तो जनता की सेवा भाव कैसे करेंगे. राहुल गांधी को इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए.
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, आरोप मनगढ़ंत: पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के इस आरोप को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बात रखी है. उनका कहना है कि पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को उनके बदजुबानी अनुशासनहीनता के कारण 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया है. कांग्रेस पार्टी से बृहस्पत सिंह का कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते और मनगढ़ंत-झूठे आरोप लगाने के करण ही कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया है.