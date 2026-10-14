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पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: पांचों आरोपी दो दिन के पुलिस रिमांड पर

कोर्ट से बाहर आते भड़ाना हत्याकांड के आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच के लिए तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसी रिमांड) मांगा. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दो दिन के पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया. अब पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ कर मामले की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी.