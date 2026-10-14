पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: पांचों आरोपी दो दिन के पुलिस रिमांड पर
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना से संबंधित तथ्यों की जांच करेगी. पूरा मामला वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित एक क्रेशर से जुड़ा है.
Published : October 14, 2026 at 8:19 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच के लिए तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसी रिमांड) मांगा. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दो दिन के पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया. अब पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ कर मामले की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी.
आरपीएस कैलाश चौधरी ने बताया कि भड़ाना हत्याकांड के मामले में पुलिस ने भागमल, सोनी, शेरसिंह, बलदेव और कुंवरसिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुविहाय हाफिज सिद्दीकी के समक्ष पेश किया. पुलिस की ओर से आरोपियों का तीन दिन का पीसी रिमांड मांगा गया था, लेकिन न्यायालय ने दो दिन का रिमांड मंजूर किया. इस दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना से संबंधित तथ्यों की जांच करेगी. पूरा मामला वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित एक क्रेशर से जुड़ा है.
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क्रेशर पर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. इस घटना में वह घायल हो गए थे. घटना के बाद उनकी हालत को देखते हुए उपचार के लिए जयपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस घटनाक्रम के बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने मृतक की पत्नी कमलेश भड़ाना की शिकायत पर मामला दर्ज किया.
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80 लोगों के खिलाफ मामला: पूर्व विधायक अतरसिंह भड़ाना की पत्नी कमलेश भड़ाना ने इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट के आधार पर नामजद लोगों सहित करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. मामले में पुलिस आरोपों, घटना के दौरान की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ करेगी. जांच में घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपों की पुष्टि करना महत्वपूर्ण रहेगा. पुलिस की जांच और पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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