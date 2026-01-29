ETV Bharat / state

भरतपुर पूर्व राजपरिवार का विवाद फिर भड़का, रियासत कालीन झंडे पर विश्वेंद्र सिंह का ऐलान

भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर पूर्व राजपरिवार में बीते 5 वर्षों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार फिर से विवाद का केंद्र बना है मोती महल पर रियासत कालीन ऐतिहासिक झंडा. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर इस मामले को नया मोड़ दे दिया है. फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने साफ कहा है कि यदि उनकी पत्नी और बेटा झंडा नहीं लगाते हैं, तो वह 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस पर स्वयं मोती महल जाकर रियासत का झंडा फहराएंगे.

विश्वेंद्र सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि भरतपुर पूर्व राजपरिवार का पारिवारिक विवाद अब लगभग सुलझने के कगार पर था, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे द्वारा मोती महल पर रियासत कालीन झंडा अब तक नहीं लगाए जाने के कारण मामला फिर से उलझ गया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी पत्नी और बेटा भरतपुर रियासत का झंडा दोबारा नहीं लगाते हैं, तो वह स्वयं 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस के अवसर पर मोती महल जाकर ऐतिहासिक झंडा फहराएंगे. पूर्व मंत्री ने पोस्ट में यह भी दावा किया कि रियासत कालीन झंडे की रस्सी और तार काट दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह झंडा फहराकर रहेंगे. किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखा दे.