भरतपुर पूर्व राजपरिवार का विवाद फिर भड़का, रियासत कालीन झंडे पर विश्वेंद्र सिंह का ऐलान

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्रसिंह ने एक फिर चेतावनी दी है कि वे महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस पर स्वयं मोती महल जाकर रियासत का झंडा फहराएंगे.

Motimahal in Bharatpur
भरतपुर का मोतीमहल (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर पूर्व राजपरिवार में बीते 5 वर्षों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार फिर से विवाद का केंद्र बना है मोती महल पर रियासत कालीन ऐतिहासिक झंडा. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर इस मामले को नया मोड़ दे दिया है. फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने साफ कहा है कि यदि उनकी पत्नी और बेटा झंडा नहीं लगाते हैं, तो वह 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस पर स्वयं मोती महल जाकर रियासत का झंडा फहराएंगे.

विश्वेंद्र सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि भरतपुर पूर्व राजपरिवार का पारिवारिक विवाद अब लगभग सुलझने के कगार पर था, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे द्वारा मोती महल पर रियासत कालीन झंडा अब तक नहीं लगाए जाने के कारण मामला फिर से उलझ गया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी पत्नी और बेटा भरतपुर रियासत का झंडा दोबारा नहीं लगाते हैं, तो वह स्वयं 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल के जन्मदिवस के अवसर पर मोती महल जाकर ऐतिहासिक झंडा फहराएंगे. पूर्व मंत्री ने पोस्ट में यह भी दावा किया कि रियासत कालीन झंडे की रस्सी और तार काट दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह झंडा फहराकर रहेंगे. किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखा दे.

यह मामला पहली बार नहीं है जब मोती महल और झंडे को लेकर विवाद सामने आया हो. इससे पहले 24 अगस्त 2025 को भी विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेची जा चुकी हैं और पूर्व राजपरिवार के पुरखों के समय से लहराता ऐतिहासिक ध्वज भी बदल दिया गया है. इस पोस्ट के बाद जिले ही नहीं, बल्कि जिले के बाहर भी मोती महल के झंडे को लेकर चर्चाएं और पंचायतें होने लगी थीं. स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और नेताओं के बयान सामने आए और मामला तेजी से तूल पकड़ गया.

विवाद के बीच 21 सितंबर 2025 की रात को एक और सनसनीखेज घटना सामने आई, जब मनुदेव सिनसिनी ने अपनी गाड़ी से मोती महल का गेट तोड़ दिया. इस घटना के बाद भी मोती महल पर रियासत कालीन झंडा नहीं फहराया गया, जिससे असंतोष और गहराता चला गया.

