पूर्व मंत्री व कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप - चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली

जाट को भीलवाड़ा ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नामित किया गया था. गुरुवार को उन्होंने भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने के बाद रामलाल जाट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के एजेंडे के तहत मिलकर काम करेंगे और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे. वर्तमान में संविधान को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

भीलवाड़ा: कांग्रेस के नव नियुक्त भीलवाड़ा ग्रामीण जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय एजेंडा ही उनका एजेंडा है और अब उनकी प्राथमिकता पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है.

आगामी पंचायत चुनावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना तय है, यदि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का '400 पार' का नारा साकार होता, तो भविष्य में जनता वोट डालना भूल जाती और वह मुगल बादशाहों की तरह राज करती. चुनाव जीतना-हारना अलग बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य कैडर आधारित संगठन खड़ा करना है. कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए बनी है. पार्टी को मजबूत करने के बाद ही 2028-29 के चुनावों पर बात करेंगे. उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए आगे कहा​ कि हरियाणा और महाराष्ट्र में लाखों वोट काटे गए. आम आदमी को संघर्ष के बाद मतदान का अधिकार मिला है, यदि यह अधिकार छिन गया तो कुछ नहीं बचेगा.

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान उठाए गए इन्हीं मुद्दों को संसद में उठाया, जबकि भाजपा का कोई नेता कभी पैदल चलकर जनता की बात नहीं सुनता. चुनाव आयोग निश्चित रूप से भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, कैलाश व्यास, अनिल डांगी, दुर्गेश शर्मा, महेश सोनी सहित जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.