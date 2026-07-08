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श्रीगंगानगर दुष्कर्म कांड पर रामलाल जाट का भाजपा सरकार पर हमला: बुलडोजर सनसनी के लिए, सिस्टम पर चलना चाहिए था

भीलवाड़ा: श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल है और श्रीगंगानगर की घटना में पुलिस तंत्र विफल रहा. जाट ने कहा कि तकनीकी संसाधन होने के बावजूद 5 दिन तक बच्ची को दस्तयाब नहीं किया जा सका. होटल में रैकेट चल रहा था, लेकिन पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए.पूर्व मंत्री ने सरकार के बुलडोजर एक्शन को 'सिर्फ सनसनी' बताया और कहा कि सिस्टम पर बुलडोजर चलना चाहिए था. उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की स्पीड क्राइम और भ्रष्टाचार में दिख रही है, विकास में नहीं.

श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची को ई-रिक्शा चालक की ओर से होटल व्यवसायी को बेचने के बाद बारी-बारी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. इस वीभत्स घटना के बाद देश की जनता में काफी गुस्सा है. प्रदेश सरकार ने आरोपियों की होटल पर बुलडोजर एक्शन लिया है. जाट ने कहा कि यह घटना राजस्थान के लिए बहुत बड़ा कलंक है. इस घटना में सरकार का खुफिया तंत्र फेल है. गंगानगर में होटल का रैकेट बना हुआ है. होटल में इस तरह का रैकेट है तो राजस्थान पुलिस को होटल को चिह्नित कर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होनी चाहिए और फांसी के फंदे तक आरोपियों को पहुंचाया जाना चाहिए.

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