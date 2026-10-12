पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन, रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चेताया, भाजपा पर वोट चोरी और परिसीमन में बेईमानी का आरोप
पूर्व मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भीलवाड़ा में पंचायतराज चुनाव की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली.
Published : October 12, 2026 at 2:31 PM IST
भीलवाड़ा: पंचायतीराज चुनाव से पहले देहात जिला कांग्रेस ने संगठनात्मक बैठक कर 16 पंचायत समितियों में जीत का संकल्प लिया. बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि अगर बाड़ ही खेत को खाने लगे तो फसल को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए एकजुटता ही जीत की कुंजी है. उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस की जितनी ताकत भीलवाड़ा में है, उतनी अजमेर में नहीं है. यह धरती शिवचरण माथुर, गिरधारीलाल व्यास जैसे बड़े नेताओं की है. रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी, परिसीमन में बेईमानी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कोर्ट के दबाव में कराए गए. एक वार्ड में 82 वोट तो दूसरे में 1500 वोट, यह कैसा लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि इस बार जिले में 16 की 16 पंचायत समितियां जीतकर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य है.
जिले के दौरे पर आए डॉ शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इसमें उन्होंने कहा कि आज भी मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले को कांग्रेस पार्टी में मजबूत माना जाता है. यहां शिवचरण माथुर दो बार मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने लंबे समय तक पूरे राजस्थान में सेवा की. गिरधारीलाल व्यास, रामप्रसाद, देवेंद्र सिंह, रमेश चंद्र व्यास व हफीज मोहम्मद को याद करते हुए कहा कि इतने महान नेता भीलवाड़ा जिले की धरती से तैयार हुए. जिले का पूरे राजस्थान में अलग नाम और सम्मान है. आज भी भीलवाड़ा जिले में ताकत है. यह हकीकत है, लेकिन बाड़ ही अगर खेत को खाने लग गई तो दुनिया में आपकी फसल को कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए, अब पंचायत राज चुनाव में सब को एकजुट रहना है.
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उन्होंने निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तंज सकते हुए कहा, 'राजस्थान में सब जानते हैं कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कोर्ट के आदेश पर हुए. राजस्थान की जनता से ये बात छिपी हुई हुई नहीं है.' शर्मा ने कहा कि परिसीमन में कई प्रकार की बेइमानियां की गई. एक ही शहर में 82 वोट पर एक वार्ड है और 1500 वोट का एक वार्ड है तो ये कैसा चुनाव हुआ?. सरकार स्वयं अपने आप को मनोनीत कर लेती और इलेक्शन का ढोंग क्यों कर रही है. मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं.
भाजपा के मंसूबे ठीक नहीं: पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और इसकी सरकार के पंचायतराज में भी मंसूबे ठीक नहीं हैं. देश में ही लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है. रघु शर्मा ने आरोप लगाया कि विधायक आज बजरी माफिया हैं, बजरी का काम कर रहे हैं. भ्रष्टाचार का सिंगल विंडो सिस्टम बना हुआ है. इस बार कांग्रेस का पूरा प्रयास रहेगा कि जिले की 16 पंचायत समितियों में जीत हासिल करके कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाएं.
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पंचायत समितियों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए: जिला देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता युवाओं और महिलाओं को पंचायत स्तर पर नेतृत्व का अवसर देना है. प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सभी 16 पंचायत समितियों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर गांवों में संभावित उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए गए हैं. पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा के बाद उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर बंद हुई योजनाओं के मुद्दे उठाएंगे और राहुल गांधी के संघर्ष की जानकारी देंगे. हमने बैठक में संगठन को मजबूत कर आगामी पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने का संकल्प लिया है.
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