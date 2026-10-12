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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन, रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चेताया, भाजपा पर वोट चोरी और परिसीमन में बेईमानी का आरोप

बैठक में मौजूद डा शर्मा और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: पंचायतीराज चुनाव से पहले देहात जिला कांग्रेस ने संगठनात्मक बैठक कर 16 पंचायत समितियों में जीत का संकल्प लिया. बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि अगर बाड़ ही खेत को खाने लगे तो फसल को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए एकजुटता ही जीत की कुंजी है. उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस की जितनी ताकत भीलवाड़ा में है, उतनी अजमेर में नहीं है. यह धरती शिवचरण माथुर, गिरधारीलाल व्यास जैसे बड़े नेताओं की है. रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी, परिसीमन में बेईमानी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कोर्ट के दबाव में कराए गए. एक वार्ड में 82 वोट तो दूसरे में 1500 वोट, यह कैसा लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि इस बार जिले में 16 की 16 पंचायत समितियां जीतकर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य है.