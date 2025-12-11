ETV Bharat / state

कार्यक्रम के नाम पर CM-मंत्री एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जनता को इससे क्या फायदा? : खाचरियावास

प्रवासी राजस्थान के नाम पर भी पैसे की बर्बादी : पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राइजिंग राजस्थान समिट फेल हो गया. प्रदेश में एक पैसे का भी इंवेस्ट नहीं हुआ है. यह केवल बड़े-बड़े पैसे वालों को बुलाते हैं, उनसे लेनदेन की बात करते हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है. 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जयपुर के कैंसिल कर दिए हैं और एक नई ईंट नहीं लगाई गई है. उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थान के नाम पर भी पैसे की बर्बादी की जा रही है.

खाचरियावास ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले भी इस सरकार ने आईफा के नाम पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ. यह केवल बड़े-बड़े पैसे वालों को बुलाते हैं. उन्हें फाइव स्टार होटल में ठहराते हैं और पार्टियां करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता. प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों को माला पहनाते हैं. केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री को माला पहनते हैं, लेकिन जनता को इससे क्या फायदा हो रहा है? इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए.

जयपुर : राज्य सरकार की ओर से राजधानी जयपुर में आयोजित किए गए प्रवासी राजस्थान दिवस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर हमला बोला है. खाचरियावास ने आरोप लगाया कि प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की गई है. इससे एक पैसे का भी फायदा नहीं होगा.

जनहित की योजनाओं को बंद किया : पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे समय कई जनहित की योजनाएं चलाई गई थी, जिसे इस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया. सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध बंद कर दिया है, अगर सरकार के पास इतना ही पैसा है तो बच्चों का दूध वापस से शुरू कर देना चाहिए. मिड डे मिल नहीं मिल रहा है. बच्चों की यूनिफॉर्म सरकारी स्कूलों में बंद कर दी है. गरीब आदमी परेशान है. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि जयपुर मेटल्स के मामले में राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है. किसी की हिम्मत नहीं है इस पर कोई जवाब दे दे.

जनसुनवाई फ्लॉप : खाचरियावास ने भाजपा सरकार की जनसुनवाई को भी फ्लॉप करार देते हुए कहा कि जनसुनवाई पूरी तरीके से फेल हो गई है. लोगों के काम नहीं हो रहे हैं. भाजपा के लोग केवल सरकार का ध्यान भटकाने के लिए हर 6 महीने में इस तरह का कोई एजेंडा लेकर आते हैं. ऐसा करते हैं ताकि जनता के बीच मैसेज जाए कि हम असफल नहीं हुए हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है. प्रदेश में जबरदस्त गरीबी और बेरोजगारी है, आम आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है और जो हमारे समय में योजनाएं और काम शुरू हुए थे, उन्हें इस सरकार ने बंद कर दिया है. आने वाले समय में राजस्थान की जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी.

जयपुर शहर से 4 हजार लोग जाएंगे दिल्ली : 'वोट चोर गद्दी छोड़' को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली को लेकर प्रताप सिंह ने कहा कि जयपुर शहर में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 500 लोग दिल्ली जाएंगे. इस लिहाज से 4000 लोग 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. पार्षद, पार्षद उम्मीदवार, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता जयपुर से दिल्ली कूच करेंगे.