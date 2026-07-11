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खाचरियावास बोले, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर वाहन चालकों को परेशान कर रही है सरकार

जयपुर: बड़े वाहनों में राज्य सरकार की ओर से अनिवार्य किए गए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और ट्रकों के लिए नेशनल परमिट बंद करने के विरोध में 13 जुलाई को ट्रक चालक प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं. वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर की तरह VLTD में भी बड़ा घोटाला होगा. सरकार ने इसकी बाध्यता खत्म नहीं की तो वाहन चालकों के साथ कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी.

खाचरियावास ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर ट्रकों को नेशनल परमिट देना बंद कर दिया है. पूर्व मंत्री ने कहा कि VLTD डिवाइस उनकी सरकार में भी लाई जानी थी, लेकिन वे इसे इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि इसमें बड़ा करप्शन हो जाता. यह आरोप लगता कि यह बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने का काम है. बड़ी कंपनियों से पैसा लेने के चक्कर में सरकार ने अभी तक कंपनी का चयन ही नहीं किया है. पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर VLTD लगवानी ही है तो वाहन चालकों को खुली छूट दी जाए कि वे कहीं से भी लगवा सकते हैं, लेकिन किसी एक कंपनी से लगवाने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है. पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई टेंडर नहीं किया है, जबकि देश के अन्य राज्यों की सरकारों ने टेंडर कर दिए हैं.