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मदन राठौड़ के बयान पर खाचरियावास का तंज, बोले- 'भाजपा ने मान लिया कि वह आतंकवादियों के साथ है'

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से अमेरिका के साथ युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में मदन राठौड़ ने अपनी सफाई दी है, लेकिन कांग्रेस अब इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि अब साफ हो गया है कि भाजपा हमेशा पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ खड़ी रहती है. राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले को लेकर भाजपा और मदन राठौड़ पर हमला बोला है.

खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने मान लिया है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ी है और जितनी भी आतंकवादी घटनाएं इस देश में हुई हैं, उनमें पाकिस्तान का हाथ है. पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा की नियत में खोट है, भाजपा को न पाकिस्तान से नफरत है और न ही आतंकवाद से नफरत है, जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, भाजपा उसका भी चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करती है. आज सच्चाई देश के सामने आ चुकी है. राठौड़ ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान देकर भाजपा की नाक कटवा दी है.