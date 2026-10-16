मदन राठौड़ के बयान पर खाचरियावास का तंज, बोले- 'भाजपा ने मान लिया कि वह आतंकवादियों के साथ है'
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ के बयान पर पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि अब भाजपा को अपना स्टैंड क्लीयर करना चाहिए.
Published : October 16, 2026 at 3:08 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से अमेरिका के साथ युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में मदन राठौड़ ने अपनी सफाई दी है, लेकिन कांग्रेस अब इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि अब साफ हो गया है कि भाजपा हमेशा पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ खड़ी रहती है. राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले को लेकर भाजपा और मदन राठौड़ पर हमला बोला है.
खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने मान लिया है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ी है और जितनी भी आतंकवादी घटनाएं इस देश में हुई हैं, उनमें पाकिस्तान का हाथ है. पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा की नियत में खोट है, भाजपा को न पाकिस्तान से नफरत है और न ही आतंकवाद से नफरत है, जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, भाजपा उसका भी चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करती है. आज सच्चाई देश के सामने आ चुकी है. राठौड़ ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान देकर भाजपा की नाक कटवा दी है.
उन्होंने कहा कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, फाइटर पायलट बिलाल अहमद और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत के साथ खड़े होकर युद्ध किया है. वर्ष 1971 में हिंदू और मुसलमान दोनों ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और उसके दो टुकड़े करवा दिए, लेकिन जिस तरह का बयान मदन राठौड़ ने दिया है उससे भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है. भाजपा का अंत निकट है और इसकी शुरुआत राजस्थान से होगी.
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भाजपा स्पष्ट करे अपना रुख: प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा को इस मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपने प्रदेशाध्यक्ष के बयान से सहमत है या नहीं, अगर वह उनके बयान से सहमत नहीं है तो उन्हें देश और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए. साथ ही अपने अध्यक्ष पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने नहीं देते हैं. उन्हें तिरंगा लेकर चलने नहीं देते हैं. लोकसभा में भी दादागिरी करते हैं. खाचरियावास ने कहा कि जिस पाकिस्तान ने भारत का जीना हराम कर रखा है, भाजपा के नेता उस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ का बयान सीधे तौर पर देशद्रोह है और इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है.
अतर सिंह भड़ाना को सिक्योरिटी नहीं दी: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले को लेकर भी प्रताप सिंह ने भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अतर सिंह भड़ाना ने पहले ही अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी. उन्होंने कई बार सरकार को सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया. सरकार अपने ही पूर्व विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, वह राजस्थान की जनता को क्या सुरक्षा देगी?. प्रताप सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र नजर आता है.
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थाने में नाबालिग की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं: खाचरियावास ने थाने में एक नाबालिग की मौत पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक नाबालिग की मौत हो जाती है और केवल एक अधिकारी को एपीओ किया जाता है, जबकि सरकार को पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए था. इस सरकार में पुलिस से लेकर तमाम विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है. कौन ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, इसकी होड़ मची हुई है?. विधायक से लेकर कर्मचारी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस के ही एक प्रचारक को पुलिस ने जमकर पीटा, वह आज भी अस्पताल में भर्ती है. यह सरकार तो आरएसएस के खिलाफ ही काम कर रही है. प्रताप सिंह ने कहा कि भजनलाल सरकार को सत्ता में ढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है, जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है. उन्होंने दावा किया कि 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
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