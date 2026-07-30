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पूर्व मंत्री की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने बताया कैसी है हालत

पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में बना चिंता का माहौल.

EX Taxation Minister Prakash Chaudhary
पूर्व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 11:26 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 11:35 AM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के पूर्व कराधान मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नेरचौक में भर्ती कराया गया. प्रकाश चौधरी के बेटे रिंपल चौधरी ने बताया कि उनके शुगर लेवल में अचानक गिरावट आने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया और जरूरी मेडिकल जांच की.

"डॉक्टरों के अनुसार प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखा जा रहा है. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में ही अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं पर लगातार नजर रखी जा सके." - रिंपल चौधरी, प्रकाश चौधरी का बेटा

शुक्रवार को मिल सकती है छुट्टी

रिंपल चौधरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक के डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है. अगर अगले कुछ घंटों तक उनकी स्थिति सामान्य बनी रहती है और सभी जांच रिपोर्ट संतोषजनक रहती हैं, तो उन्हें शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. फिलहाल डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है.

समर्थकों-पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल

वहीं, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल बन गया. उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए कई लोग अस्पताल पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में समर्थकों ने फोन और सोशल मीडिया के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है.

राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं प्रकाश चौधरी

गौरतलब है कि प्रकाश चौधरी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं और लंबे समय तक जनसेवा से जुड़े रहे हैं. वे अपने क्षेत्र में सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान रखते हैं. उनके स्वास्थ्य संबंधी खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों ने ईश्वर से उनके जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा में सक्रिय होने की प्रार्थना की है. फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और इलाज का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है. अस्पताल प्रशासन उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और समय-समय पर जरूरी मेडिकल देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है.

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Last Updated : July 30, 2026 at 11:35 AM IST

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