चुनावी फायदा उठाने के लिए भाजपा किसी भी स्तर तक जा सकती है: ममता भूपेश
पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है.
Published : April 24, 2026 at 5:24 PM IST
भरतपुर: महिला आरक्षण को लेकर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है. एक ओर भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को भाजपा की जुमलेबाजी करार दिया है. पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. वहां चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक जा सकती है.
भरतपुर स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. ममता भूपेश ने सवाल उठाया कि सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा सीटों के परिसीमन और संख्या बढ़ाने के बाद इस बिल को लागू करना चाहती है, जबकि बिना जनगणना कराए सीटें बढ़ाने की बात करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है. उन्होंने याद दिलाया कि 2021 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई है.
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उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया. कांग्रेस ने महिलाओं को संगठन में शीर्ष पदों तक पहुंचाया, जबकि भाजपा आज तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी. उन्होंने डबल इंजन सरकार के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न तो विकास की रफ्तार नजर आ रही है और न ही सरकार का प्रभाव. उनके अनुसार भजनलाल सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और प्रशासनिक तंत्र हावी हो चुका है. ममता भूपेश ने कहा कि राजस्थान की जनता अब अपने फैसले पर पछता रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी.
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भूपेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है, जबकि आम जनता को रोजगार और राहत की जरूरत है. प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, जहां खुलेआम अपराध हो रहे हैं. ऐसे में पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.