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चुनावी फायदा उठाने के लिए भाजपा किसी भी स्तर तक जा सकती है: ममता भूपेश

पूर्व मंत्री ममता भूपेश ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: महिला आरक्षण को लेकर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है. एक ओर भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को भाजपा की जुमलेबाजी करार दिया है. पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. वहां चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक जा सकती है. भरतपुर स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. ममता भूपेश ने सवाल उठाया कि सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा सीटों के परिसीमन और संख्या बढ़ाने के बाद इस बिल को लागू करना चाहती है, जबकि बिना जनगणना कराए सीटें बढ़ाने की बात करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है. उन्होंने याद दिलाया कि 2021 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई है. पढ़ें: महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान तेज: कृष्णा पूनिया बोली, 'भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे'