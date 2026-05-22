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जेजेएम घोटाला: बेटे रोहित ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट में याचिका पेश

जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने के खिलाफ उनके बेटे ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की है. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी. याचिका में महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है.

एडवोकेट स्नेहदीप ने बताया कि महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की ओर से पेश इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई को उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी. याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है. ऐसे में उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए.