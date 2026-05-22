जेजेएम घोटाला: बेटे रोहित ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट में याचिका पेश
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी अवैध है. एसीबी ने महेश जोशी की गिरफ्तार के कारण उनके परिजनों को नहीं बताए गए.
Published : May 22, 2026 at 12:26 PM IST
जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने के खिलाफ उनके बेटे ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश की है. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी. याचिका में महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है.
एडवोकेट स्नेहदीप ने बताया कि महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की ओर से पेश इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई को उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी. याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है. ऐसे में उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए.
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ये है मामला: जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने गत 7 मई की सुबह महेश जोशी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें कुछ दिन पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए बाद में न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया था. इससे पूर्व उन्हें इसी मामले में ईडी की ओर से भी गिरफ्तार किया गया था. तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. यह सारा मामला साल 2021 में जल जीवन मिशन के तहत श्री श्याम ट्यूबवैल व श्री गणपति ट्यूबवैल के संचालकों की ओर से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर करोडों रुपए के टेंडर लेने का है. घोटला सामने आने पर एसीबी ने मामले की जांच आरंभ की और बाद ईडी ने भी अपने स्तर पर मामला दर्ज किया था.