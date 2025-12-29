ETV Bharat / state

चौथी शादी के बाद खुलकर सामने आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी, बोले-मैंने कोई पाप नहीं किया, चौथी पत्नी का आया जवाब

पूर्व मंत्री दीपक जोशी की चौथी पत्नी पल्लवी राज जोशी के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया कि दीपक शादी के बाद 20 दिसंबर से गायब हैं, जिसके बाद दीपक जोशी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो वायरल कर सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा, '' मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया. मैंने गलतियां की हैं पर जिन महिलाओं ने मेरे जीवन को सार्वजनिक किया, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता. मैंने कोई गलत काम नहीं किया, गलतियां सबसे होती हैं मुझसे भी हुई हैं.''

भोपाल : चौथी शादी और पत्नियों को लेकर हो रहे विवाद के बीच मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी का एक और वीडियो सामने आया है. करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का पाप नहीं किया है और ना ही किसी को धोखा दिया है. दीपक जोशी ने इस दौरान कहा कि जिन महिलाओं ने उनका निजी जीवन सार्वजनिक किया है, वो वैसा नहीं करना चाहते. कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज समेत तीन महिलाओं ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के साथ शादी करने का दावा किया है और उनके साथ दीपक जोशी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. वहीं, दीपक जोशी के इस वीडियो पर सोमवार को उनकी चौथी पत्नी की भी प्रतिक्रिया आई है.

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा, '' भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है, यह एक निजी विषय भी हो सकता है. राजनीतिक विषय वाले लोगों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेही भी होता है. राजनीति के भगवान श्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि हम डरते नहीं हैं, डरते हैं तो सिर्फ बदनामी से. कहा तो यह जाता है कि मनुष्य ने पैसा खाया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा खोया, यश कीर्ति मनुष्य के जीवन में आते-जाते रहते हैं लेकिन चरित्र खोया तो सबकुछ खोया. मैं दावे से कहता हूं कि मैंने गलतियां की होंगी लेकिन मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया. जिन महिलाओं ने निजी जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उसे और सार्वजनिक नहीं करना चाहता.''

मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया : दीपक जोशी (Etv Bharat)

मैं सुचिता की राजनीति हमेशा करता रहूंगा

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आगे कहा, '' भारतीय संविधान के अनुसार यह कार्यवाही संपादित हो रही है. मेरे पिताजी जिन्हें राजनीतिक संत कहा जाता था उनकी विरासत के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि ना मैं रास्ता भटका और ना ही मैंने अपनी मंजिल खोई है. मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए निरंतर सुचिता के लिए लड़ता रहूंगा. ऐसे समय में मेरे पारिवारिक राजनीतिक और सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा इस समय में साथ दिया.

दीपक जोशी की चौथी पत्नी की प्रतिक्रिया

हाली ही में दीपक जोशी से शादी करने वालीं पल्लवी राज जोशी ने कहा, '' फोन पर मेरी बात हुई है. उन्होंने कहा कि मंडे को मैं भोपाल आऊंगा. शादी तो सार्वजनिक जीवन ही होता है. हर इंसान की अपनी अपनी धारणा होती है कुछ इंसान अपनी चीजों को बताते हैं कुछ इंसान अपनी चीजों को छुपाते हैं. दीपक जी की जो टिप्पणी है, वह उनकी है. मैं उनकी टिप्पणी पर कुछ नहीं कह सकती. मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, जैसा मेरे पतिदेव बोलेंगे मैं वैसा करूंगी. शादी तो पूरी दुनिया ने अपना ली है क्योंकि शादी तो हुई है चौथी शादी हुई है, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर सिंदूर है, सात फेरे हैं. दुनिया का कोई भी इंसान इसे नकार नहीं सकता है.''