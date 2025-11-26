ETV Bharat / state

"साहब रोज मंच सजाकर झूठी कहानी सुनाते हैं, लेकिन 3 साल के भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं देते."

भाजपा नेता ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम सुक्खू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

BIKRAM THAKUR TARGET CM SUKHU
बिक्रम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:35 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 9:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में पक्ष और विपक्ष के लोग धर्मशाला में पहुंच गए हैं. जहां सीएम सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सत्र में पिकनिक मनाने के लिए आता है. वहीं, भाजपा भी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है. मंगलवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि "साहब रोज मंच सजाकर झूठी कहानी सुनाते हैं, लेकिन अपने तीन साल के भ्रष्टाचार पर एक भी जवाब नहीं देते."

"पिछली भाजपा सरकार ने इंडस्ट्री, निवेश, रोजगार और पारदर्शिता के क्षेत्र में गंभीर कदम उठाए थे, जबकि सुक्खू सरकार ने तीन साल में इंडस्ट्री भगाने, जमीन बेचने, टेंडर सेट करने और विभागों को चरमराने का काम किया है." - बिक्रम ठाकुर, पूर्व उद्योग मंत्री

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि 2019 में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करके पूर्व भाजपा सरकार बड़े निवेश प्रदेश तक लाई. कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में 4 प्रमुख सेक्टर एग्रीकल्चर, डिफेंस, फार्मा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं से कस्टमाइज पैकेज दिए. जबकि आज की कांग्रेस सरकार 3 साल में एक भी इन्वेस्टर मीट कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सिंगल विंडो क्लीयरेंस तक लगभग बंद पड़ा है.

बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया, "सुक्खू सरकार के संरक्षण में नालागढ़, बद्दी और पांवटा साहिब में इंडस्ट्रियल जमीनों का अवैध चेंज ऑफ लैंड यूज कर करोड़ों की दलाली हुई है. सिर्फ नालागढ़ के 150 बीघा केस में ही करीब 16 करोड़ की डीलिंग की शिकायतें हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की मंजूरी बिना सीएलयू संभव नहीं, फिर भी दर्जनों जमीनें होटल और कमर्शियल उपयोग में बदली गई हैं. क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि यह घोटाले किसके इशारे पर हुए?"

'हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां'

पूर्व मंत्री ने एचपीएसईडीसी में आउटसोर्सिंग घोटाले, चहेती कंपनियों न्यूविजन, अलख, चावला डिजिटल के जरिए भर्ती-पोस्टिंग में हस्तक्षेप और युवाओं के शोषण को लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर सरकार की पसंद की कंपनियों के जरिए करोड़ों का पैसा खपाया गया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौन हैं.

बिक्रम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क के 250 करोड़ के टेंडर को 'पूरी तरह सेटिंग का खेल' बताते हुए कहा कि "सीगल के नाम का उपयोग कर एक प्रॉक्सी कंपनी ने पूरा ठेका ले लिया, इवैल्यूएशन कमेटी की आपत्तियों को रद्द किया गया और दो मंत्रियों की सीधी भूमिका सामने आई. ये रोजगार की परियोजना थी, 10 हजार युवाओं को सीधा रोजगार मिलना था, लेकिन सरकार ने इसे भी दलाली का जरिया बना दिया."

सीएम पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिक्षा विभाग में सुक्खू सरकार पर 150 करोड़ के प्रोक्योरमेंट घोटाले, चिनार ग्रुप व चावला डिजिटल की फ्रेंडली कंपनियों को दिए गए टेंडरों, चुनावों में इस पैसे के उपयोग के गंभीर आरोप लगाए. वहीं, एक्साइज विभाग में बॉटलिंग प्लांट्स से उगाही, चार-चार ट्रक अवैध शराब निकालने, सरकारी संरक्षण में हफ्ता वसूली पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री साहब, भाजपा पर आरोप लगाने से फुर्सत मिले तो अपने घर में जलती आग देखें. धर्मशाला से मैं आपसे आठ सवाल पूछ रहा हूं, जनता भी जवाब चाहती है. पिछली सरकार की कहानी सुनाकर लोग अब बहलने वाले नहीं. भ्रष्टाचार का हिसाब देना ही पड़ेगा."

ये भी पढ़ें: 'पिकनिक मनाने सत्र में आता है विपक्ष, सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार'
Last Updated : November 26, 2025 at 9:20 AM IST

TAGGED:

EX MINISTER BIKRAM THAKUR
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
BJP ALLEGATIONS ON SUKHU GOVT
HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
BIKRAM THAKUR TARGET CM SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.