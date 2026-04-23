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सवाईमाधोपुर में पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर पलटवार, बोली- 17 अप्रैल देश के इतिहास का काला दिन

प्रेसवार्ता में डॉ सौम्या गुर्जर ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: जयपुर ग्रेटर की पूर्व महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए 17 अप्रैल को देश के इतिहास का काला दिन बताया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर रोक लगाकर कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचल दिया है. उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम बताया और कहा कि नारी शक्ति इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी. पूर्व महापौर ने मोदी सरकार की महिला सशक्तीकरण योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिलाओं के हक से नहीं खेलना चाहिए. इस मौके पर भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की गई. डॉ. सौम्या गुरुवार को सवाईमाधोपपुर दौरे पर रही. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं होने पर डॉ गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल देश के इतिहास का काला दिन है. सौम्या गुर्जर ने कहा कि यह दिन देश की आधी आबादी के साथ हुए अन्याय के रूप में याद रखा जाएगा. इस दौरान पूर्व महापौर ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम है. इसका जवाब देश की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से देगी. पूर्व महापौर ने कहा कि जब महिलाओं को उनका अधिकार देने का वक्त आया, उस समय कांग्रेस ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान का विषय है. इस पर रोक लगाना देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचलने जैसा है. प्रेसवार्ता में डॉ सौम्या गुर्जर (ETV Bharat Swaimadhopur)