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सवाईमाधोपुर में पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर पलटवार, बोली- 17 अप्रैल देश के इतिहास का काला दिन

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर जयपुर ग्रेटर की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर के नेतृत्व में सवाईमाधोपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया.

EX Mayor Soumya Gurjar
प्रेसवार्ता में डॉ सौम्या गुर्जर (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
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सवाईमाधोपुर: जयपुर ग्रेटर की पूर्व महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए 17 अप्रैल को देश के इतिहास का काला दिन बताया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर रोक लगाकर कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचल दिया है. उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम बताया और कहा कि नारी शक्ति इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी. पूर्व महापौर ने मोदी सरकार की महिला सशक्तीकरण योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने के लिए महिलाओं के हक से नहीं खेलना चाहिए. इस मौके पर भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की गई.

डॉ. सौम्या गुरुवार को सवाईमाधोपपुर दौरे पर रही. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं होने पर डॉ गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल देश के इतिहास का काला दिन है. सौम्या गुर्जर ने कहा कि यह दिन देश की आधी आबादी के साथ हुए अन्याय के रूप में याद रखा जाएगा. इस दौरान पूर्व महापौर ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम है. इसका जवाब देश की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से देगी. पूर्व महापौर ने कहा कि जब महिलाओं को उनका अधिकार देने का वक्त आया, उस समय कांग्रेस ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान का विषय है. इस पर रोक लगाना देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचलने जैसा है.

प्रेसवार्ता में डॉ सौम्या गुर्जर (ETV Bharat Swaimadhopur)

पढ़ें: महिला आरक्षण बिल: भाजपा का प्रदर्शन, पदाधिकारी बोले-कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क

जनता वोट की ताकत से देगी जवाब: सौम्या गुर्जर ने कहा कि यह मुद्दा संसद से सीधा जनता के बीच जाएगा और इसका जवाब जनता अपने वोट की ताकत दिखाकर देगी. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति इस अपमान को भूलेगी नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब अपने हक-अधिकार के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं, जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है.

मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना: पूर्व महापौर गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व वंदना योजना, सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क टीकाकरण जैसी योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त करना है.

विपक्ष फैला रहा है भ्रम: गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि आधी आबादी को उनका हक मिलेगा. विपक्ष जिस प्रकार भ्रम और भ्रांतियां फैला रहा है, वह सब दूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने आप में झांककर सोचना चाहिए कि नारी शक्ति का अपमान सही नहीं है. नारी शक्ति इस अपमान को नहीं सहेगी और कांग्रेस को करारा जवाब देगी. इस दौरान भाजपा कार्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन​ किया.

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