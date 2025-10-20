ETV Bharat / state

दीपावली की रामा-श्यामा : राजेंद्र राठौड़ बोले- जीएसटी दरें कम होने से बाजार की रौनक बढ़ी

विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में चूरू जिले का चहुंमुखी विकास हुआ है.

Diwali 2025
राठौड़ के साथ सेल्फी लेता उनका प्रशंसक (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
चूरू: राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को कहा कि जीएसटी की दरें कम होने से बाजार की रौनक ही कुछ और है. इससे पहले वे दीपावली की रामा-श्यामा करने व्यापारियों के बीच पहुंचे. सुभाष चौक से मुख्य बाजार होते हुए व्यापारियों व आम लोगों से राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण ने अभिवादन किया. इस दौरान चूरू भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उनके साथ उपस्थित रहे.

इस अवसर पर सुभाष चौक में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए उमड़े. राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने दशकों से जिनके साथ जीवन के इतने बसंत गुजारे, उनसे रामा-श्यामा करने वे पहुंचते हैं. डबल इंजन की सरकार में इस जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है.

पढ़ें: छोटी दीपावली पर बीकानेर में इस चौक में गूंजता 'वाह बनाटी वाह', 200 साल से चल आ रही परंपरा

ऑपरेशन सिंदूर और रामलला के मंदिर का जिक्र: इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज बाजार में हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद यह दीपोत्सव खास है. इस दौरान राजेंद्र राठौड़ और विधायक सहारण ने पीएम मोदी के 'स्वदेशी अपनाओ' के नारे को साकार करते हुए मिट्टी से बने दीपक खरीदे और दीपोत्सव पर सजे शहर के बाजार का भ्रमण किया. नेता प्रतिपक्ष राठौड़ प्रतिवर्ष होली और दीपावली पर्व पर मुख्य बाजार में व्यापारियों और आम लोगों से रामा-श्यामा करते हैं. साथ ही प्रत्येक त्योहार पर वे अपने गृह क्षेत्र चूरू में रहकर आम जनता के साथ त्योहार मनाते हैं.

