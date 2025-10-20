ETV Bharat / state

दीपावली की रामा-श्यामा : राजेंद्र राठौड़ बोले- जीएसटी दरें कम होने से बाजार की रौनक बढ़ी

राठौड़ के साथ सेल्फी लेता उनका प्रशंसक ( ETV Bharat Churu )

चूरू: राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को कहा कि जीएसटी की दरें कम होने से बाजार की रौनक ही कुछ और है. इससे पहले वे दीपावली की रामा-श्यामा करने व्यापारियों के बीच पहुंचे. सुभाष चौक से मुख्य बाजार होते हुए व्यापारियों व आम लोगों से राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण ने अभिवादन किया. इस दौरान चूरू भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उनके साथ उपस्थित रहे. इस अवसर पर सुभाष चौक में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए उमड़े. राठौड़ ने दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने दशकों से जिनके साथ जीवन के इतने बसंत गुजारे, उनसे रामा-श्यामा करने वे पहुंचते हैं. डबल इंजन की सरकार में इस जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है.