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हरियाणा के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की किताब, लिखा - "रिश्वत लेने वालों और फाइल अटकाने वालों को एक जैसी सज़ा हो"

चंडीगढ़ : अपने वर्किंग स्टाइल से सुर्खियां बटोरने वाले हरियाणा के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह अब रिटायरमेंट के बाद अपनी लिखी गई किताब को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं.

पूर्व डीजीपी ने लिखी किताब : पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने किताब "Fear Tax: When Caution Costs More Than Corruption" लिखी है जिसका हिंदी में शीर्षक है "डर का टैक्स: जब सावधानी की कीमत भ्रष्टाचार से ज़्यादा हो". ओपी सिंह की आने वाली इस किताब का मुख्य तर्क है कि "एंटी-इनकंबेंसी लाखों छोटी-छोटी संस्थागत असफलताओं का जमा हुआ बिल है, जिनमें से हर एक इतनी छोटी होती है कि उससे कोई बड़ी खबर (headline) नहीं बनती, लेकिन सामूहिक रूप से वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि किसी सरकार को बदल सकती हैं. अपनी किताब में ओपी सिंह एक फ़ॉर्मूला सुझाते हैं – ‘डर x नियम x टकराव’ – ये बताने के लिए कि ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे काम करती हैं. सिंह का तर्क है कि क्योंकि यह रिश्ता गुणात्मक (multiplicative) है, इसलिए सिस्टम के अंदर के डर को कम किए बिना टेक्नोलॉजी में सुधार करना या प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, नागरिकों के लिए कॉस्ट को कम नहीं करता है. 1992 बैच के IPS अधिकारी, जो 2025 में रिटायर हुए, अपने सेवा काल के दो दशक से भी ज़्यादा पुराने एक मामले के ज़रिए ‘तर्कसंगत काम से बचना’ (rational abdication) समझाते हैं.

"गुहार लगाती रही पत्नी, फाइल फंसी रही": किताब में उन्होंने लिखा कि "हरियाणा में एक अमीर व्यापारी की कार ने सड़क किनारे बैठे एक मोची को कुचल दिया. जिन अधिकारियों ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की, उनका कुछ ही महीनों में तबादला कर दिया गया. इसलिए, बाद के अधिकारियों ने एक तर्कसंगत नतीजा निकाला– उन्होंने फ़ाइल को आगे बढ़ा दिया, उसे एक तरफ़ रख दिया, या उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ दीं, जिनसे उनकी मेहनत तो दिखे, लेकिन कोई नतीजा ना निकले. इस बीच, मोची की पत्नी हर दिन पुलिस के पास जाकर बीमा मुआवज़े की गुहार लगाती रही. वो पैसा एक फ़ाइल में फंसा हुआ था, जिसे 15 अधिकारियों ने छुआ था, लेकिन किसी ने भी उस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया था. सिंह तर्क देते हैं, “पहले के अधिकारियों के तबादले ही वो संकेत थे जो सिस्टम ने भेजा था. हर उस अधिकारी ने, जिसने ये देखा, इस संकेत को समझ लिया कि फ़ाइल को आगे बढ़ा दो, उसे एक तरफ़ रख दो, वो इंसान मत बनो जिसका नाम फ़ाइल के पूरा होने पर उस पर लिखा हो. यही ‘तर्कसंगत काम से बचना’ है.” सिंह, जिन्हें आख़िरकार यह मामला सौंपा गया, कहते हैं कि उन्होंने आरोपी को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया. वे कहते हैं, “मामला सुलझ गया. पीड़ित की पत्नी को इंसाफ़ मिला और वो मुआवज़ा भी मिल गया जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रहे थी.”

नीरज चोपड़ा का दिया उदाहरण : पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने किताब में अपने सेवा काल की एक और घटना का ज़िक्र किया, ये दिखाने के लिए कि तुरंत कार्रवाई करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है. सिंह, जो 2008-12 तक हरियाणा के खेल निदेशक भी रहे, बताते हैं कि 2011 में नसीम अहमद नाम के एक कोच उनके दफ़्तर आए और कहा कि उनके पास पानीपत के कुछ लड़के हैं जो भाला(जैवलीन) फेंकना सीखना चाहते हैं. "मैंने उसी दोपहर हां कह दी और 1 लाख रुपये मंज़ूर कर दिए, जो मेरी मंज़ूरी देने की सीमा के अंदर था. उन लड़कों में से एक नीरज चोपड़ा था." वे कहते हैं कि चोपड़ा ने आगे चलकर 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता. ये किताब तर्क देती है कि 'फियर टैक्स' (डर का टैक्स) तीन बढ़ते स्तरों पर काम करता है. पहले स्तर पर, आम नागरिक चुपचाप इसकी कीमत चुकाते हैं – देरी, पेचीदगियों, लागत में बढ़ोतरी और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल न कर पाने के रूप में. दूसरे स्तर पर, सरकार के कार्यकाल के दौरान लाखों नागरिकों पर ये व्यक्तिगत लागतें जमा होती जाती हैं, जिससे वो थकावट पैदा होती है जिसे लोकतंत्र में "सत्ता-विरोधी लहर" (एंटी-इनकंबेंसी) कहा जाता है. "सत्ता-विरोधी लहर बिना किसी वजह के नहीं आती. यह 'फियर टैक्स' का बिल है जो वोट डालने के समय सामने आता है. अभी कोई भी सरकार इस पहलू को नहीं मापती. लेकिन हर सरकार को आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है."

"युवती ने चुकाया फियर टैक्स " : एक उदाहरण देते हुए, सिंह कहते हैं कि एक युवती फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहती है. उसके पास बचत है, योजना है और ग्राहक भी हैं, लेकिन उसे पांच सरकारी दफ़्तरों से पांच लाइसेंस लेने की ज़रूरत है. वो एक महीने का अंदाज़ा लगाती है, लेकिन उसका काम साढ़े चार महीने में शुरू हो पाता है. कोई भी जान-बूझकर उसकी फ़ाइल में देरी नहीं करता या उससे पैसे नहीं मांगता. जो कीमत वो चुकाती है, वो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती. सिंह का तर्क है कि वो 'फियर टैक्स' चुकाती है.

"सत्ता-विरोधी लहर" का ऐसा चलेगा पता : पूर्व DGP संस्थागत डर को आर्थिक नज़रिए से एक "नकारात्मक बाहरी प्रभाव" (negative externality) के तौर पर देखते हैं – एक ऐसी लागत जो अधिकारी की वजह से पैदा होती है और जिसे नागरिक को अपनी मर्ज़ी के बिना चुकाना पड़ता है. ये किताब पांच पैमानों का प्रस्ताव रखती है, जिन्हें सामूहिक रूप से 'फियर स्कोर' कहा गया है, ताकि सरकारों को पहले से चेतावनी देने वाला एक सिस्टम मिल सके – सरकार जो वादे करती है और नागरिक असल में जो अनुभव करता है, उसके बीच का अंतर; रेफरल अनुपात, यानी हर स्तर पर कितने फ़ैसले टाल दिए जाते हैं और कितने लिए जाते हैं; नियम की उम्र – कितने नियम उन संकटों के खत्म होने के बाद भी बने हुए हैं जिनकी वजह से उन्हें बनाया गया था. बाकी दो पैमाने हैं सुधार की गुंजाइश (corrigibility) – यानी सिस्टम अपनी गलतियों को कितनी तेज़ी से सुधारता है – और अनौपचारिक बाईपास दर, यानी कितने नागरिकों ने सरकारी तरीकों को छोड़कर निजी विकल्पों को अपना लिया है. सिंह का दावा है कि अगर कोई सरकार हर तीन महीने में इन पांच आंकड़ों पर नज़र रखे, तो वो वोट पड़ने से पहले ही सरकार के खिलाफ़ बन रहे माहौल (anti-incumbency) का पता लगा लेगी.