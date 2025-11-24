ETV Bharat / state

लखनऊ में BSC छात्रा की घर में घुसकर हत्या; शादी से इंकार करने पर पूर्व मंगेतर ने चाकू से गला रेता

मोहनलालगंज पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, हत्या करने वाला चाकू बरामद

प्रियांशी का हत्यारा गिरफ्तार.
प्रियांशी का हत्यारा गिरफ्तार. (Lucknow Police)
Published : November 24, 2025 at 6:44 PM IST

लखनऊ: राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के धर्मावत खेड़ा गांव में रविवार को हुई बीएससी की छात्रा प्रियांशी रावत की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्व मंगेतर आलोक रावत ने शादी टूटने से नाराज़ होकर प्रियांशी की हत्या कर दी थी. आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया, जिस पर खून लगा था.

नशे की लत की वजह से शादी टूटीः मृतका प्रियांशी रावत बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा थी. मोहनलालगंज थाना इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि लगभग दो वर्ष पहले प्रियांशी का विवाह लोनापुर निवासी आलोक रावत से तय हुआ था. प्रियांशी को जब आलोक की नशे की लत और आक्रामक व्यवहार के बारे में पता चला तो उसने विवाह से इनकार कर दिया था.

दरवाजे पर युवती ने तोड़ा दमः विवाह टूटने के बाद आलोक लगातार प्रियांशी को धमकियां दे रहा था और उस पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. रविवार को प्रियांशी की मां पूनम काम पर गई थीं. घर पर प्रियांशी अपनी छोटी बहन के साथ अकेली थी. तभी आलोक घर में घुस आया और उसने थर्माकोल कटर चाकू से प्रियांशी का गला रेत दिया. गंभीर रूप से घायल प्रियांशी लगभग 10 मिनट तक तड़पती रही और आखिरकार उसने घर के दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया.

हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीमें गठित कीं थी. इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आलोक रावत को सोमवार को दुलारमऊ किसान पथ अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है.

