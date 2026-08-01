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पायलट बोले, भजन लाल सरकार ने ढाई साल में ही खो दिया जनता का भरोसा, विधानसभा सत्र में होगा हर वादे का हिसाब

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस देकर मोदी सरकार विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकती.

Ex DEputy CM Sachin on BJP Gpvt
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:46 PM IST

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जयपुर: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल करार दिया. पायलट ने कहा कि ढाई वर्ष के शासन में ही सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और उसे जनता से किए गए वादों तथा अपनी कार्यशैली पर जवाब देना होगा. आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी.

पायलट ने शनिवार को जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि पौने तीन वर्षों में सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कीं, लेकिन उनका असर धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा. पिछले 5-6 महीनों से सुशासन, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि इतने कम समय में कोई सरकार जनता का विश्वास खो दे, ऐसा वे पहली बार देख रहे हैं.

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हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार : पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार हार के डर से निकाय एवं पंचायत चुनाव कराने से बच रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे मजबूरन चुनाव कराने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के जनादेश से डर रही है और इसी कारण चुनाव टालने का प्रयास किया गया. छात्रसंघ चुनाव को लेकर पायलट ने कहा कि पूरे प्रदेश में छात्र चुनाव की मांग को लेकर छात्रों को धरना-प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं. कुछ छात्र पानी की टंकी तक पर चढ़ने को मजबूर हुए, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए और वे सदैव छात्रसंघ चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं.

वीडियो और कानून से नहीं जीता जा सकता जनता का भरोसा: प्रधानमंत्री के वीडियो और एंटी-चीटिंग बिल पर पायलट ने कहा कि केवल वीडियो बनाकर या बिल पारित कर जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता. असली चुनौती कानून एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है. उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद संसद में भाजपा सांसदों द्वारा किए गए स्वागत पर भी सवाल उठाए. पायलट ने कहा कि देशभर में 20 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या की. छात्रों ने आंदोलन किया, विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरा. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, तब दबाव में आकर भाजपा सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन जिस तरह संसद में उनका स्वागत किया गया, मानो वे कोई किला फतह करके आए हों. इससे स्पष्ट है कि सरकार जनता की भावनाओं से दूर हो गई है.

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राहुल गांधी को विशेष अधिकार हनन का नोटिस : सचिन पायलट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिए जाने को लेकर कहा कि ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है. जब कांग्रेस की सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी नेता प्रतिपक्ष थीं, लेकिन तब उनका आदर-सत्कार किया जाता था और उन्हें बोलने का मौका दिया जाता था. राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो भाजपा सांसद उनके सवालों का जवाब देने की बजाय हल्ला करते हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं. उनके सवालों के दबाव में सरकार बार-बार बैकफुट पर आ जाती है, इसलिए उन्हें नोटिस देकर डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे नोटिस से न तो राहुल गांधी डरेंगे और न ही कांग्रेस. कांग्रेस सदन से सड़क तक सरकार की नीतियों एवं विफलताओं को जनता के बीच उजागर करते रहेंगे. पायलट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत की आपत्तिजनक पोस्ट पर भी कहा कि भाजपा का कोई भी सांसद मोदी सरकार और पार्टी की स्वीकृति के बिना ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता. जब भाजपा इजाजत देती है, तभी ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं.

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