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सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन; कहा- विपक्ष गैर जिम्मेदार हो चुका है

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और अफवाह फैलाकर किसी तरह क्राइसिस पैदा करना चाहता है.

BJP सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन.
BJP सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:46 AM IST

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मिर्जापुर: BJP के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा मिर्जापुर पहुंचे. उन्होंने मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया. इस दौरान डॉ. शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन मूवमेंट पर भी बयान दिया.

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और अफवाह फैलाकर किसी तरह क्राइसिस पैदा करना चाहता है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि यह लोग सड़े-गले सीलन में रहने वाले हैं, जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं.

डॉ. दिनेश शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

कॉकरोच उसी को कहा जाता है. उनके समर्थक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं. ऐसे लोग मोदी सरकार को तीन-चार बार गिराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने प्रोपोगैंडा शुरू करना चाहा था, लेकिन पब्लिक का रवैया देखकर वह शांत हो गए. 2027 में दो-तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी. विपक्ष बिहार, बंगाल की हार से सदमे में है.

सपा, कांग्रेस बसपा, माकपा और आप अब तक उबर नहीं पाए हैं. टीएमसी अपनी राजनीति की अंतिम लड़ाई की स्थिति में भी नहीं है. भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है. मोदी मैजिक के कारण लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है.

अखिलेश यादव के बयान 2027 में सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि न नौ मन तेल होगा, न सपना पूरा होगा. समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां विकास की चर्चा नहीं करते. वह अपनी तुलना करने लगते हैं.

डीजल-पेट्रोल और CNG बढ़े दाम पर डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया, यूक्रेन-रूस और अमेरिका इजरायल-ईरान के युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है. भारत विदेशी नीति संतुलित है, जिसके कारण भारत ने अपनी आपूर्ति बाधित नहीं होने दी है.

अमेरिका में कई गुना पेट्रो पदार्थ और गैस के दाम बढ़े हैं. भारत में 4 प्रतिशत ही बढ़ा हुआ है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं. पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं.

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