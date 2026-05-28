सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन; कहा- विपक्ष गैर जिम्मेदार हो चुका है
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और अफवाह फैलाकर किसी तरह क्राइसिस पैदा करना चाहता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:46 AM IST
मिर्जापुर: BJP के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा मिर्जापुर पहुंचे. उन्होंने मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया. इस दौरान डॉ. शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन मूवमेंट पर भी बयान दिया.
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और अफवाह फैलाकर किसी तरह क्राइसिस पैदा करना चाहता है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि यह लोग सड़े-गले सीलन में रहने वाले हैं, जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं.
कॉकरोच उसी को कहा जाता है. उनके समर्थक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं. ऐसे लोग मोदी सरकार को तीन-चार बार गिराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.
डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने प्रोपोगैंडा शुरू करना चाहा था, लेकिन पब्लिक का रवैया देखकर वह शांत हो गए. 2027 में दो-तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी. विपक्ष बिहार, बंगाल की हार से सदमे में है.
जनपद मिर्जापुर स्थित विंध्याचल मंदिर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विंध्यवासिनी के पूजन–दर्शन कर लोक कल्याण की कामना की।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) May 27, 2026
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मां. विंध्यवासिनी कॉरिडोर में हुए विकास कार्यों को देखकर मन प्रफुल्लित हुआ।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री #लालबहादुर_सरोज जी, मा.… pic.twitter.com/k3iBO4v1J1
सपा, कांग्रेस बसपा, माकपा और आप अब तक उबर नहीं पाए हैं. टीएमसी अपनी राजनीति की अंतिम लड़ाई की स्थिति में भी नहीं है. भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है. मोदी मैजिक के कारण लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है.
अखिलेश यादव के बयान 2027 में सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि न नौ मन तेल होगा, न सपना पूरा होगा. समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां विकास की चर्चा नहीं करते. वह अपनी तुलना करने लगते हैं.
विक्रम कार्पेट प्रतिष्ठान, नटवा तिराहा,मिर्जापुर में विंध्याचल क्षेत्र में माo मोदी जी एवं योगी जी की सरकार द्वारा कराए गए धार्मिक पर्यटन एवं नगरीय सुविधाओं के संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुराने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चा की।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) May 27, 2026
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री #लालबहादुर_सरोज… pic.twitter.com/Kr8mMjml4l
डीजल-पेट्रोल और CNG बढ़े दाम पर डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया, यूक्रेन-रूस और अमेरिका इजरायल-ईरान के युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है. भारत विदेशी नीति संतुलित है, जिसके कारण भारत ने अपनी आपूर्ति बाधित नहीं होने दी है.
फतहाँ घाट, मिर्जापुर में अध्यक्ष नगर पालिका, मिर्जापुर के तीन वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर नगर पालिका परिषद मिर्जापुर एवं पंडित छन्नू लाल मिश्रा काशी संगीत न्यास, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में बनारस घराने एवं पूरब अंग ठुमरी के अप्रतिम कलाकार, काशी की आध्यात्मिक… pic.twitter.com/1h9sO4omQM— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) May 27, 2026
अमेरिका में कई गुना पेट्रो पदार्थ और गैस के दाम बढ़े हैं. भारत में 4 प्रतिशत ही बढ़ा हुआ है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं. पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं.
यह भी पढ़ें: घर क्यों छोड़ रहे मासूम? शहरों की चकाचौंध या रील का आकर्षण, स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे