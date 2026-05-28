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सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन; कहा- विपक्ष गैर जिम्मेदार हो चुका है

BJP सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: BJP के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा मिर्जापुर पहुंचे. उन्होंने मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया. इस दौरान डॉ. शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनलाइन मूवमेंट पर भी बयान दिया. डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है और अफवाह फैलाकर किसी तरह क्राइसिस पैदा करना चाहता है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि यह लोग सड़े-गले सीलन में रहने वाले हैं, जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं. डॉ. दिनेश शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) कॉकरोच उसी को कहा जाता है. उनके समर्थक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग हैं. ऐसे लोग मोदी सरकार को तीन-चार बार गिराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने प्रोपोगैंडा शुरू करना चाहा था, लेकिन पब्लिक का रवैया देखकर वह शांत हो गए. 2027 में दो-तिहाई बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी. विपक्ष बिहार, बंगाल की हार से सदमे में है.