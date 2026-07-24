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एफआईआर दर्ज होने पर बोले मोहित यादव- न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा, मामला निराधार है

एडहॉक कमेटी के पूर्व संयोजक मोहित यादव ने कहा कि भरतपुर क्रिकेट संघ के खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी, उस पर कार्रवाई की गई थी.

Case Against Mohit Yadav
पत्रकारों से बात करते मोहित यादव (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 3:32 PM IST

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बहरोड़: भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवाड़ी की ओर से आरसीए की एडहॉक कमेटी के पूर्व संयोजक एवं भाजपा नेता डॉ. मोहित यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. इससे विवाद और गहरा गया है. एफआईआर में मोहित यादव सहित अन्य अज्ञात सहयोगियों पर फर्जी वाट्सएप चैट, कूटरचित डिजिटल दस्तावेज तैयार कर उन्हें वायरल करने, प्रतिष्ठा धूमिल करने और भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. यादव ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराया गया मामला गलत और निराधार है.

मोहित यादव ने कहा कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ में क्रिकेट के नाम पर बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद आरोप लगने पर भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया गया था. यह गंभीर मामला था. पीड़ित बच्चियां सबसे पहले न्याय की उम्मीद लेकर उनके पास आई थीं और बाद में उन्होंने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तथा खेल मंत्री तक पहुंचाई.

पत्रकारों से बात करते मोहित यादव. (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: RCA की एडहॉक कमेटी के पूर्व संयोजक मोहित यादव के खिलाफ FIR, बदनाम करने का आरोप

यादव ने कहा कि बच्चियों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी ने गलत कार्य किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सच्चाई सामने लाना जरूरी है, लेकिन इसके बजाय उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाना उचित नहीं है.

उन्होंने केवल बच्चियों की बात को संबंधित मंचों तक पहुंचाने का कार्य किया था और न्याय दिलाने का प्रयास किया. ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होता है. मोहित यादव ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी.

तिवाड़ी बोले- छवि को नुकसान पहुंचा: इधर, भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शत्रुघ्न तिवाड़ी की ओर से कोर्ट के माध्यम से मामला दर्ज कराया गया है. सचिव का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया. फिलहाल, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

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