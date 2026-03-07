ETV Bharat / state

वसुंधरा बोलीं- हम भी दरिया हैं,....जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे.'

वसुंधरा राजे ने युवाओं से नौकरी देने वाला बनने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम है.

कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को चुनरी ओढ़ाते हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 7:07 PM IST

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को जयपुर में आयोजित 'सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र सम्मेलन' में जहां युवाओं को उद्यमिता का मंत्र दिया, वहीं शायरी के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार किया. वे बोलीं,'हम भी दरिया हैं,....जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे.' उन्होंने राजस्थान के प्रति प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है. देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 35 वर्ष या उससे कम आयु की है और इतनी बड़ी युवा ऊर्जा किसी अन्य देश के पास नहीं है. ऐसे में भारत का आगे बढ़ना तय है और यही युवा दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं. यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का. वे जयपुर में आयोजित 'सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र सम्मेलन' को संबोधित कर कर रही थी. उन्होंने युवाओं से कहा कि केवल सरकारी नौकरी की चाह न रखें, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का लक्ष्य रखें.

वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)

भारत में स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम: युवा शक्ति परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जहां स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो चुका है. आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर जो देश कमांड करेगा, वही वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनेगा. राजे ने कहा कि आज कंप्यूटर या एआई की पढ़ाई करने वाला युवा गर्व से अपनी पढ़ाई का उल्लेख करता है, लेकिन कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग अक्सर चुप रहते हैं, जबकि किसान और कृषि से जुड़े लोग ही पूरे समाज का पेट भरते हैं. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी उतनी ही संभावनाएं और सम्मान है, जितना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में.

नौकरी की मानसिकता त्यागें: उन्होंने युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागने की मानसिकता से बाहर आने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि युवा डॉक्टर-इंजीनियर जैसे पारंपरिक पेशों के साथ-साथ उद्यमिता की ओर बढ़ें और नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें. सफल होने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और मेहनत जरूरी है. राजे ने कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है. पहले यह समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब इसके पूरे प्रदेश में फैलने की आशंका है. यह युवाओं को निष्क्रिय और उदासीन बनाकर समाज को खोखला करने का काम करती है.

युवा हैं देश की ह्यूमन कैपिटल: उन्होंने कहा कि भारत की ह्यूमन कैपिटल दुनिया के लिए उदाहरण है. उन्होंने सुंदर पिचाई, डी. गुकेश और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये भारतीय प्रतिभा के श्रेष्ठ उदाहरण हैं. स्वीडन, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों ने अपने युवाओं में निवेश करके ही प्रगति हासिल की है. राजे ने कहा कि आज का युवा गांव से निकलकर प्रदेश, देश और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच रहा है. ऐसे में वर्ल्ड सिटीजन बनने की सोच अपनानी होगी. राजनीति में पद मिलना ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि अपनी शिक्षा और क्षमता से समाज को कितना लाभ पहुंचाया.

राजस्थान के प्रेम को बताया सबसे बड़ी पूंजी: अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सालगिरह और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता से मिला प्रेम और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसके लिए वह हमेशा प्रदेश की ऋणी रहेंगी. अंत में उन्होंने अपनी भावनाओं को शायरी के जरिए व्यक्त करते हुए कहा:

"हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,

जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे."

सम्मेलन में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का संदेश: 'सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र सम्मेलन' को लेकर आयोजक राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकित धायल ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य युवा शक्ति को एकजुट कर उन्हें देशहित में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है. कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे.

