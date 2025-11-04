ETV Bharat / state

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अंता में चुनाव प्रचार पर, बोलीं- यह चुनाव जनबल व धनबल के बीच है

कार्यकर्ताओं से चर्चा करतीं पूर्व मुख्यमंत्री राजे ( ETV Bharat Baran )

बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए अब बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार देर शाम बारां पहुंची. यहां सांसद कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर चुनाव संबंधी फीडबैक लिया. राजे ने इस मौके पर कहा कि यह चुनाव जनबल व धनबल के बीच है. पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि इस उपचुनाव में एक तरफ जनबल यानी जनता-जनार्दन है, दूसरी ओर धनबल यानी पैसों की ताकत है. जीत हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल पर भारी पड़ते हुए भाजपा को जीत दिलाएगा. पढ़ें: अंता उपचुनाव: प्रहलाद गुंजल का दावा- भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस की जीत पक्की