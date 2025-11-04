ETV Bharat / state

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अंता में चुनाव प्रचार पर, बोलीं- यह चुनाव जनबल व धनबल के बीच है

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अंता उपचुनाव को जनबल बनाम धनबल की लड़ाई बताया. भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील की.

कार्यकर्ताओं से चर्चा करतीं पूर्व मुख्यमंत्री राजे (ETV Bharat Baran)
November 4, 2025

बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए अब बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार देर शाम बारां पहुंची. यहां सांसद कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर चुनाव संबंधी फीडबैक लिया. राजे ने इस मौके पर कहा कि यह चुनाव जनबल व धनबल के बीच है.

पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि इस उपचुनाव में एक तरफ जनबल यानी जनता-जनार्दन है, दूसरी ओर धनबल यानी पैसों की ताकत है. जीत हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल पर भारी पड़ते हुए भाजपा को जीत दिलाएगा.

उन्होंने कहा, 'पार्टी का वरदहस्त हम पर है. यहां पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल स्थानीय होने की वजह से जो भी छोटे-मोटे काम होंगे, वे ध्यान रखेंगे और मैं भी ध्यान रखूंगी.' उन्होंने कहा कि यह चुनाव अकेले मोरपाल का नहीं है, मोरपाल की जीत नहीं होगी, यह एक-एक भाजपा कार्यकर्ता की जीत होगी.

वसुंधरा ने कहा कि मोरपाल के साथ-साथ तीन और प्रतिनिधि मिल जाएंगे, एक राजा उनके पीछे हमेशा खड़े हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी से जब कुछ मांगा उन्होंने दिया है, तो यह एक कर्ज है. उस कर्ज को चुकाना जिम्मेदारी बनती है. यह चुनाव सिर्फ मोरपाल का नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के हर एक-एक कार्यकर्ता का चुनाव है.

