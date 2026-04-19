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नारी शक्ति वंदन बिल पर वसुंधरा का फर्जी लेटर वायरल, पूर्व सीएम बोलीं- 'शुभचिंतकों' की करतूत

जयपुर : लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद देशभर में इस पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नाम पर फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पत्र में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की खिंचाई की गई है. यह फर्जी पत्र वायरल होने के बाद राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पत्र को 'शुभचिंतकों' (विरोधियों) की कारगुजारी बताते हुए उनकी खिंचाई की है. इधर, इस मामले में एक न्यूज चैनल के लोगो का इस्तेमाल करते हुए एआई जनरेटेड वीडियो भी तैयार किया गया है, जिसे लेकर ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

यह है राजे ने नाम से वायरल फर्जी पत्र का सार : सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम लिखा पत्र वायरल हुआ है. इसमें महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने के कारण केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं. इसमें लिखा है, महिला सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय को परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से जोड़ना केवल संदेह को जन्म देता है. क्या लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप यह उचित है कि जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था को इस प्रकार बदला जाए कि उसका फायदा एक ही दल को मिलता रहे?