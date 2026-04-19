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नारी शक्ति वंदन बिल पर वसुंधरा का फर्जी लेटर वायरल, पूर्व सीएम बोलीं- 'शुभचिंतकों' की करतूत

वसुंधरा राजे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर चुके हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 10:17 AM IST

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जयपुर : लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद देशभर में इस पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नाम पर फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पत्र में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की खिंचाई की गई है. यह फर्जी पत्र वायरल होने के बाद राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पत्र को 'शुभचिंतकों' (विरोधियों) की कारगुजारी बताते हुए उनकी खिंचाई की है. इधर, इस मामले में एक न्यूज चैनल के लोगो का इस्तेमाल करते हुए एआई जनरेटेड वीडियो भी तैयार किया गया है, जिसे लेकर ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

यह है राजे ने नाम से वायरल फर्जी पत्र का सार : सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम लिखा पत्र वायरल हुआ है. इसमें महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने के कारण केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं. इसमें लिखा है, महिला सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय को परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से जोड़ना केवल संदेह को जन्म देता है. क्या लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप यह उचित है कि जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था को इस प्रकार बदला जाए कि उसका फायदा एक ही दल को मिलता रहे?

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राजे ने कहा, वायरल पत्र 'शुभचिंतकों' की करतूत : इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा, 'सांच को आंच की जरूरत नहीं है. वायरल पत्र शुभचिंतकों की कारगुजारी मात्र है.' आगे उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के प्रयास का मैं ही नहीं, देश की हर महिला स्वागत कर रही है. यह भी तय मान लीजिए कि नारीशक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले ऐसे लोग चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर चुके हैं. ऐसे लोग चाहे जितना भ्रम फैलाएं, बढ़ाएं उत्पन्न करें. देश की नारी शक्ति न रुकी है, न रुकेगी.

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वसुंधरा का फर्जी लेटर वायरल
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