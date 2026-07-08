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"सुक्खू सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में फेल", जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दी चेतावनी

सीएम सुक्खू के बयान पर जयराम ठाकुर का पलटवार, कानून व्यवस्था और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार पर साधा निशाना.

Jairam Thakur target Sukhu Govt
जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 6:32 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. जयराम ठाकुर ने सीएम के हालिया बयान, राम मंदिर, प्रदेश की कानून व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार और पंचायत चुनावों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जयराम ठाकुर आज कांगड़ा जिले के डाढ़, पालमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे थे. वहीं, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले पर भी जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा.

"मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद कहा था कि मैंने 97 प्रतिशत हिंदूवादी पार्टी को हराया है. ये सनातन का अपमान था और सनातन का अपमान भगवान श्रीराम का अपमान है. किसी भी राजनीतिक दल को आस्था और धर्म के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस का राम मंदिर को लेकर रुख हमेशा विरोधाभासी रहा है और पार्टी को इस विषय पर राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं है. भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनका सम्मान सभी को करना चाहिए." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना (ETV Bharat)

अटैची प्रकरण पर जयराम का निशाना

वहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल में सामने आए कथित घोटालों पर जवाब देना चाहिए. जयराम ठाकुर ने हाल ही में चर्चा में रहे तथाकथित अटैची प्रकरण का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है और यह मामला कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता से संबंधित है. उन्होंने कहा कि अटैची प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए.

कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने बिलासपुर में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमले और शिमला में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है.

अधिकारियों को जयराम ठाकुर की चेतावनी

वहीं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने दावा किया कि अधिकांश पंचायतों और जिला परिषदों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनादेश मिला है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जहां भाजपा समर्थित सदस्यों का बहुमत है, वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए संबंधित अधिकारियों से निष्पक्षता बरतने की अपील की और चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से निराश है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. उन्होंने कहा कि आस्था व्यक्तिगत विषय है और किसी को भी अपने धर्म या विश्वास का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है.

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