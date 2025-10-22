ETV Bharat / state

भूपेश बघेल ने पारंपरिक वेशभूषा में की गोवर्धन पूजा, भाजपा पर कसा तंज, कहा- धर्म केवल उनका वोट लेने का माध्यम

रायपुर: बुधवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर निवास में सपरिवार गायों की पूजा की. गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं, साथ ही पारंपरिक परिधान में वे नजर आए. उन्होंने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ के त्योहारों को अच्छे से नहीं मनाने की आरोप लगाया.

भगवान कृष्ण के साथ प्रकृति की भी पूजा: गोवर्धन पूजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सबको बहुत-बहुत बधाई शुभकामनाएं. भगवान कृष्ण युग प्रणेता थे और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ शंखनाद किया. समाज को प्रकृति पूजा की ओर मोड़ा इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है. तब से लेकर आज तक हम सभी गोवर्धन पूजा करते आए हैं.

आज हम लोग न केवल गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं बल्कि गोवंश और भैंस वंश की भी पूजा करते हैं. उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है. हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर का टीका लगाकर सब लोग एक दूसरे का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

बीजेपी पर निशाना: मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी तो विश्व आदिवासी दिवस भी नहीं मनाती. उनके कई नेता छत्तीसगढ़ के त्यौहार को नहीं मनाते, इसलिए आज उनकी सरकार है तो सूना-सूना दिख रहा है. इससे उनको कोई मतलब नहीं है, धर्म केवल उनका वोट लेने का माध्यम है.

बघेल ने एकता को समझाते हुए कहा कि, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं तो गोवर्धन पर्वत को भी उठाया जा सकता है. गोवर्धन पूजा के मौके पर भूपेश बघेल ने परिवार सहित गाय की पूजा करने के साथ ही सोहाई बांधने और खिचड़ी खिलाने की परंपरा भी निभाई. छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में राउत नाचा की प्रस्तुति भी दी.