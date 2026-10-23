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भैरोंसिंह शेखावत की जयंती पर विशेष: 'बाबोसा' के बेडरूम में फ्रूटी के लिए आंदोलन, 'नाती' अभिमन्यु ने बताया CM हाउस का अनसुना किस्सा

पूर्व उपराष्ट्रपति के नाती अभिमन्यु राजवी का बचपन ज्यादातर सुरक्षा गार्डों और आरएसी कमांडो के बीच मुख्यमंत्री निवास के आठ नंबर बंगले में ही बीता.

Ex CM Shekhawat Birth anniversary
अभिमन्यु सिंह राजवी और पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2026 at 3:23 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की राजनीति में तीन बार मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरोंसिंह शेखावत का सख्त प्रशासक वाला चेहरा तो सभी ने देखा, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के आठ नंबर बंगले के अंदर उनका एक बिल्कुल अलग रूप था, जहां वे 'बाबोसा' से 'नानासा' बन जाते थे. उनकी 103वीं जयंती पर उनके दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जो बताता है कि सत्ता के सबसे बड़े गलियारे में भी बचपन कितना मासूम हो सकता है. नब्बे के दशक में जब सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर परसराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा और युवा नेता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ 'मांगे पूरी करो' के नारे लगाते थे, तो उसी नारे को सुनकर अंदर तीन बच्चे भी आंदोलन करना सीख गए. फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर सत्ता की लड़ाई थी और मुख्यमंत्री के बेडरूम में चल रहे इस धरने में मांग सिर्फ एक फ्रूटी की थी, जिसका समाधान भी तुरंत निकल जाता था.

राजवी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में बताया कि उनका बचपन मुख्यमंत्री निवास में बीता. उस दौर में राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड, जयपुर में कुख्यात आतंकियों के एनकाउंटर और उसके बाद के घटनाक्रम के चलते परिवार की सुरक्षा बेहद कड़ी रहती थी. ऐसे में उनका बचपन ज्यादातर सुरक्षा गार्डों और आरएसी कमांडो के बीच मुख्यमंत्री निवास के आठ नंबर बंगले में बीता. उनके लिए सिविल लाइंस का यह बंगला ही पूरी दुनिया था. सुरक्षा कर्मी और मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी उनके दोस्त थे. उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलना और मुख्यमंत्री आवास में इधर-उधर घूमना रोजमर्रा का हिस्सा था. अभिमन्यु ने लिखा, 'उस समय सबसे ज्यादा मजा तब आता था, जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर विपक्षी नेता धरना-प्रदर्शन करने पहुंचते थे.'

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...तो खुद भी बना लिया आंदोलन का प्लान: राजवी ने लिखा कि उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसराम मदेरणा, पंडित नवल किशोर शर्मा, शिवचरण माथुर और युवा कांग्रेस नेता के रूप में अशोक गहलोत कभी धरना देने तो कभी नारेबाजी करने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आते थे. उनके नाना के साथ साये की तरह रहने वाले सुरक्षा अधिकारी भोपाल सिंह उन्हें गोद में उठाकर प्रदर्शन दिखाने ले जाते थे. बचपन में एक दिन उन्होंने पूछा कि ये लोग बाहर खड़े होकर 'मांगे पूरी करो' के नारे क्यों लगा रहे हैं? इस पर भोपाल सिंह ने राजस्थानी अंदाज में समझाया कि ये लोग 'आने साहब हुकुम सूं कोई चीज चावे है, इन वास्ते हाका कर रिया है.' यानी इन्हें साहब से कुछ चाहिए, इसलिए नारे लगा रहे हैं. बस, बालमन ने इस बात का सीधा मतलब निकाला कि अगर नानासा से कुछ चाहिए तो उनके सामने भी इसी तरह नारे लगाने पड़ेंगे. फिर क्या था, मूमल जीजा और विकी दादा के पीछे-पीछे अभिमन्यु भी सीधे नानासा के बेडरूम में पहुंच गए और धरने पर बैठ गए.

'हमारी मांगे पूरी करो' सुनकर ठहाके लगाने लगे सीएम साहब: अभिमन्यु ने अपनी पोस्ट में बताया कि दिनभर की राजनीतिक व्यस्तताओं और कामकाज के बाद जब भैरोंसिंह शेखावत कमरे में पहुंचे तो बच्चों को जोर-जोर से 'हमारी मांगे पूरी करो' के नारे लगाते देखकर ठहाके लगाने लगे. उन्होंने हंसते हुए पूछा, 'आज आ काईं शैतानी कर रिया हो?' बच्चों का जवाब भी कम दिलचस्प नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उनसे कुछ चाहिए तो इसी तरह नारेबाजी करनी पड़ेगी. यह सुनकर शेखावत ने नानीसा और मामा को बुलवाया और मजाकिया अंदाज में कहा कि इस धरने को तो उठवा दूंगा, लेकिन पहले पता तो चले कि इनकी मांग क्या है. नानीसा ने भी बच्चों का पक्ष लेते हुए कहा कि जब सबकी मांगें मानते हो तो इनकी भी मान लो. इसके बाद शेखावत ने बच्चों से पूछा कि बताओ, क्या मांग है? क्या कोई ज्ञापन लेकर आए हो?

Ex CM Shekhawat Birth anniversary
शेखावत की जयंती पर दोहिते अभिमन्यु ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की (ETV Bharat Jaipur)

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मांग में न पैसा था, न खिलौना, बस चाहिए थी फ्रूटी: अब मुश्किल यह थी कि धरना तो दे दिया था, लेकिन बच्चों को खुद भी ठीक से पता नहीं था कि मांग क्या रखनी है. अभिमन्यु ने बताया कि वे नानासा को देखकर हंसने लगे. तभी उनकी मां ने बात संभालते हुए कहा कि पापा, इन्हें एक-एक फ्रूटी दे दीजिए. इनकी तो इतनी-सी ही मांग है. उस दौर में बच्चों के लिए फ्रूटी किसी बड़े इनाम से कम नहीं थी. लिहाजा मुख्यमंत्री आवास में तुरंत फ्रूटी मंगवाई गई. तीनों बच्चों के हाथ में फ्रूटी पहुंचते ही धरना समाप्त हो गया. न नारेबाजी की जरूरत पड़ी, न किसी ज्ञापन की और न ही लंबी बातचीत की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अभिमन्यु ने बताया कि कुछ दिन बाद जब फिर फ्रूटी पीने का मन होता तो मुख्यमंत्री के बेडरूम में दोबारा धरना लग जाता, यानी मुख्यमंत्री आवास में यह आंदोलन किसी राजनीतिक मांग के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों के लिए बार-बार होता रहा.

नेताओं की गिरफ्तारी की तस्वीर दिखाकर दी चेतावनी: अभिमन्यु ने इस किस्से का एक और दिलचस्प हिस्सा साझा किया. एक बार मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी दी और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं. इसके बाद भैरोंसिंह शेखावत ने अखबार की वह कॉपी बच्चों की मां को देते हुए कहा कि इन्हें दिखा दीजिए, बार-बार धरना देंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा. हालांकि, बच्चों पर इस चेतावनी का कितना असर हुआ, इसका जवाब भी अभिमन्यु की पोस्ट में मिल जाता है. उन्होंने लिखा कि उनका धरना जारी रहा और हर बार मांग एक ही होती थी- एक-एक फ्रूटी.

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103वीं जयंती पर याद आया नानोसा का वह स्नेह: भैरोंसिंह शेखावत का राजनीतिक जीवन संघर्ष, संगठन क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के लिए याद किया जाता है, लेकिन अभिमन्यु सिंह राजवी की यह पोस्ट उनके व्यक्तित्व का एक घरेलू और भावनात्मक पहलू सामने लाती है. मुख्यमंत्री जैसे व्यस्त पद पर रहने के बावजूद बच्चों के लिए समय निकालना और उनकी छोटी-सी मांग पर मुस्कुराकर उसे पूरा करना इस याद को खास बनाता है. अभिमन्यु ने अपनी पोस्ट में लिखा कि करोड़ों राजस्थानवासियों के 'बाबोसा' बन जाने के बावजूद उनके नानासा हर दिन परिवार के लिए कुछ पल जरूर निकालते थे. उनकी 103वीं जयंती पर साझा किया गया यह किस्सा बताता है कि बड़े राजनीतिक पदों और जिम्मेदारियों के पीछे भी रिश्तों की गर्माहट और बचपन की मासूम यादें हमेशा जिंदा रहती हैं.

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