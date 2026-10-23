ETV Bharat / state

भैरोंसिंह शेखावत की जयंती पर विशेष: 'बाबोसा' के बेडरूम में फ्रूटी के लिए आंदोलन, 'नाती' अभिमन्यु ने बताया CM हाउस का अनसुना किस्सा

अभिमन्यु सिंह राजवी और पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में तीन बार मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरोंसिंह शेखावत का सख्त प्रशासक वाला चेहरा तो सभी ने देखा, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के आठ नंबर बंगले के अंदर उनका एक बिल्कुल अलग रूप था, जहां वे 'बाबोसा' से 'नानासा' बन जाते थे. उनकी 103वीं जयंती पर उनके दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जो बताता है कि सत्ता के सबसे बड़े गलियारे में भी बचपन कितना मासूम हो सकता है. नब्बे के दशक में जब सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर परसराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा और युवा नेता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ 'मांगे पूरी करो' के नारे लगाते थे, तो उसी नारे को सुनकर अंदर तीन बच्चे भी आंदोलन करना सीख गए. फर्क सिर्फ इतना था कि बाहर सत्ता की लड़ाई थी और मुख्यमंत्री के बेडरूम में चल रहे इस धरने में मांग सिर्फ एक फ्रूटी की थी, जिसका समाधान भी तुरंत निकल जाता था.