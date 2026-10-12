पंचायत चुनाव से पहले गहलोत का 'एकजुटता मंत्र', कार्यकर्ताओं से अपील, गांव-गांव पहुंचो, भाजपा को बेनकाब करो
गहलोत ने सांसदों-विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और पार्टी के सभी पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की अपील की.
Published : October 12, 2026 at 9:40 AM IST
जयपुर : प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशभर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया है. गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक नेता या प्रत्याशी की नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की लड़ाई है. उन्होंने पार्टी नेताओं से गांव-गांव पहुंचकर जनता के बीच रहने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया.
निकाय चुनाव जैसी मनमानी पंचायत चुनाव में भी : पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने परिसीमन में मनमानी की थी और पंचायती राज चुनावों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के दौरान भाजपा प्रशासन और पुलिस का भी नगरीय निकाय चुनावों की तरह दुरुपयोग कर सकती है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन और पुलिस की कथित मनमानी का मुकाबला आमजन को साथ लेकर करना होगा. चुनाव में कांग्रेस को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा और जनता के बीच जाकर भाजपा की अलोकतांत्रिक गतिविधियों को उजागर करना होगा.
राजस्थान के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण व विधायक प्रत्याशियों, जनप्रतिनिधिगण, समस्त कांग्रेस जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष तथा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील है कि आने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए हम सब एकजुट होकर संघर्ष करें। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने परिसीमन में जो मनमानी की, वैसी ही शिकायतें पंचायती राज में भी हैं। अब चुनाव के दौरान भाजपा प्रशासन और पुलिस का भी नगरीय निकाय चुनावों जैसा दुरुपयोग जरूर दोहराएगी। पुलिस और प्रशासन की इस बेईमानी का सामना हमें आमजन को साथ लेकर करना होगा। इतनी बेईमानी के बावजूद कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वोटों में भाजपा के लगभग बराबर रही। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, इसलिए कांग्रेस जीतेगी ही। यह लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सबकी है। मैं भी अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों से फोन पर संवाद कर रहा हूं और कई साथियों से बात कर चुका हूं। हमें गांव-गांव पहुंचकर लोगों के बीच रहना होगा और भाजपा की इन अलोकतांत्रिक हरकतों को बेनकाब कर उसे हराना होगा। जब जनता साथ होगी तो कोई प्रशासन और कोई पुलिस जनादेश नहीं छीन सकेगा। आइए, हम सब मिलकर पूरी ताकत से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 12, 2026
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निकाय चुनाव में भाजपा के करीब रही कांग्रेस : गहलोत ने कहा कि तमाम परिस्थितियों और प्रशासनिक दबाव के बावजूद कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया. वोटों के मामले में कांग्रेस भाजपा के लगभग बराबर रही. ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है और इसी ताकत के आधार पर पार्टी पंचायत चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. वे स्वयं भी अपने स्तर पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से फोन पर संवाद कर रहे हैं और कई पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुके हैं.
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जनता साथ होगी तो कोई जनादेश नहीं छीन सकेगा : उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेताओं को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों के बीच सक्रिय रहना होगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा की गलत नीतियों और अलोकतांत्रिक गतिविधियों को जनता के सामने रखने और चुनाव में उसका राजनीतिक जवाब देने की अपील की. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जनता है. यदि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही तो प्रशासन और पुलिस के जरिए कोई भी जनादेश नहीं छीना जा सकेगा. गहलोत ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में जुटने और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.