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पंचायत चुनाव से पहले गहलोत का 'एकजुटता मंत्र', कार्यकर्ताओं से अपील, गांव-गांव पहुंचो, भाजपा को बेनकाब करो

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशभर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया है. गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक नेता या प्रत्याशी की नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की लड़ाई है. उन्होंने पार्टी नेताओं से गांव-गांव पहुंचकर जनता के बीच रहने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया.

निकाय चुनाव जैसी मनमानी पंचायत चुनाव में भी : पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा ने परिसीमन में मनमानी की थी और पंचायती राज चुनावों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव के दौरान भाजपा प्रशासन और पुलिस का भी नगरीय निकाय चुनावों की तरह दुरुपयोग कर सकती है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन और पुलिस की कथित मनमानी का मुकाबला आमजन को साथ लेकर करना होगा. चुनाव में कांग्रेस को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा और जनता के बीच जाकर भाजपा की अलोकतांत्रिक गतिविधियों को उजागर करना होगा.