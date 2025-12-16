ETV Bharat / state

अरावली एक पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट : गहलोत

गहलोत बोले, अरावली एक पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट अभिक्रिया

पूर्व सीएम अशोक गहलोत
पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 12:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : अरावली पर्वत शृंखला में 100 मीटर से कम को पहाड़ नहीं मानने को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई याचिका को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है.

गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है, जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है. अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है. केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90 फीसदी अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है. सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम हैं. यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है. इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोक-टोक हो सकेगा.

पढ़ें. खोखली होती अरावली की पहाड़ियों को हरियाली देगी जीवनदान, 700 किमी में विकसित होगी ग्रीन अरावली वॉल

गहलोत ने कहा कि पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है. एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है. इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है. अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है. विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं. इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है.

पढ़ें. अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन पर हुई विशेष कार्यशाला, दिया ये संदेश

थार रेगिस्तान को उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है अरावली : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है. ये पहाड़ियां पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं. इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है. अरावली वो दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' (Heat Wave) और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है. यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है.

पढ़ें. अरावली के पहाड़ पर खनन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब - Rajasthan High Court

थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा. विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसीलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90% हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, यह फैसला सीधा विनाश को निमंत्रण देने वाला है.

TAGGED:

SC DECISION ON ARAVALLI HILLS
EX CM ASHOK GEHLOT
अरावली पर्वतमाला का नया रूप
NEW DEFINITION OF ARAVALLI HILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.